Захарова поблагодарила родителей за любовь к Родине Захарова поблагодарила родителей за то, что они научили ее любить Россию

Представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила своих мать и отца за воспитание в ней любви к Родине. Дипломат отметила, что именно они научили ее любить свою страну, передает ТАСС. Захарова 24 декабря отмечает юбилей.

Мой папа, Владимир Юрьевич Захаров, и моя мама, Ирина Владиславовна Захарова, я благодарна им за очень многое, но главное, за что я хочу сказать им спасибо и низко поклониться, что они открыли во мне, воспитали и научили любить свою страну, свою Родину — Россию, — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметила, что родители рассказали ей об истории страны, о красоте ее природы, величии культуры и искусства. Также они открыли секрет успеха, который заключается в том, чтобы все достижения и свершения нужно посвящать своей стране и отдавать «с толикой кратно людям». Захарова поблагодарила МИД за доверие и наставничество.

Ранее президент России Владимир Путин подарил представителю ведомства шкатулку с изображением Кремля в честь юбилея. Захарова тоже не осталась в стороне и вручила лидеру ответный презент в виде написанного ею эссе.