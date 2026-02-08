Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 21:52

Зеленский признал, что не сможет вернуть сбежавших украинцев

Зеленский признал, что флагами и призывами нельзя вернуть украинцев на родину

Владимир Зеленский
Словами, призывами и флагами не получится вернуть уехавших украинцев на родину, заявил президент Украины Владимир Зеленский на YouTube-канале. Он подчеркнул, что люди, не подлежащие мобилизации, имеют право уезжать.

Люди, которые хотят уехать, если они не мобилизационного возраста, имеют право уехать. Словами, призывами, флагами вы не можете вернуть людей, — сказал Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что возможные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским должны состояться в Москве. Представитель Кремля также подчеркнул, что РФ сохраняет открытость к диалогу по урегулированию.

До этого доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru заявил: Зеленскому следует бояться появления в стране регионов самоуправления. По его словам, такая тенденция уже наблюдается в сельской местности.

Кроме того, в Одессе горожане заблокировали движение автомобилей в знак протеста. Поводом для акции стало длительное отключение электричества в городе.

