02 февраля 2026 в 12:58

Песков назвал единственное возможное место для диалога Путина и Зеленского

Песков: прямые переговоры Зеленского с Путиным возможны только в Москве

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Если президент Украины Владимир Зеленский хочет переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, то они должны проходить в Москве, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, РФ придерживается этой позиции и менять ее не собирается.

Зеленский предлагает контакты. Путин сказал, что они возможны в Москве. Это остается нашей позицией, — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

В то же время Песков отметил, что Россия сохраняет открытость к диалогу по урегулированию украинского конфликта. Он уточнил, что в настоящее время ведется работа по линии рабочих групп, и Москва приветствует этот процесс. Кремль готов и в дальнейшем продолжать совместную работу в интересах достижения урегулирования ситуации, резюмировал Песков.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что между Россией и США есть договоренности не подсвечивать содержание переговоров по урегулированию украинского кризиса. По его словам, это сделано для того, чтобы не навредить достижению результата.

До этого стало известно, что новый раунд международных переговоров по Украине назначен на середину недели в Абу-Даби.

