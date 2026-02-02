«Не подсвечиваем»: Медведев о главном правиле диалога РФ и США по Украине Медведев: РФ и США договорились не подсвечивать детали переговоров по Украине

Между Россией и США есть договоренности не подсвечивать содержание переговоров по урегулированию украинского конфликта, заявил в беседе с ТАСС заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, это сделано для того, чтобы не навредить достижению результата.

Детальки-то я вам как раз рассказывать не буду, потому что по нашим с американскими партнерами договоренностям мы этот процесс никак не подсвечиваем. <...> Это очень чувствительная сфера, — подчеркнул политик.

Ранее Медведев сообщил, что российские условия по урегулированию на Украине остаются неизменными. Он напомнил, что они были публично сформулированы президентом Владимиром Путиным на коллегии МИД и позже доведены до американской стороны во время встречи в Анкоридже.

До этого стало известно, что новый раунд международных переговоров по урегулированию конфликта на Украине назначен на середину недели в Абу-Даби по согласию всех сторон. По словам украинского президента Владимира Зеленского, переговорная команда из Киева отправится в ОАЭ в понедельник, 2 февраля.