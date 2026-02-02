Медведев заявил о неизменности российских условий по Украине

Российские условия по урегулированию на Украине остаются неизменными, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС. Он напомнил, что они были публично сформулированы президентом Владимиром Путиным на коллегии МИД и позже доведены до американской стороны во время встречи в Анкоридже.

А что касается условий, так они носят публичный характер. Они были впервые сформулированы президентом Российской Федерации, когда он выступал на коллегии в МИД. <...> И [условия] остаются неизменными, — отметил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что Россия не заинтересована в глобальном конфликте, равно как не была заинтересована в начале СВО. Он подчеркнул, что Москва неоднократно предупреждала НАТО о необходимости диалога и учета ее интересов, и выразил уверенность, что цели СВО, поставленные президентом, будут достигнуты.

Вместе с этим Медведев признался, что, занимая пост президента, морально был готов нажать ядерную кнопку в случае необходимости, так как любой лидер ядерной страны не может исключать такой вариант. По его словам, будучи верховным главнокомандующим, проходил все необходимые тренировки, включая работу с ядерным оружием.