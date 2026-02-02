Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 09:01

Медведев раскрыл, нажал бы он на «красную кнопку»

Медведев заявил, что будучи президентом России был готов нажать ядерную кнопку

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с ТАСС признался, что заняв пост президента, морально был готов нажать ядерную кнопку, если это потребуется. По его словам, лидер любой ядерной страны «такого для себя исключать не может».

Я вам так скажу: любой человек, который дал согласие баллотироваться и избран на должность президента ядерной страны, такого для себя исключать не может. Потому что в противном случае он обязан отказаться от должности, — подчеркнул Медведев.

Также он рассказал, что будучи верховным главнокомандующим принимал участие во всех необходимых тренировках, в том числе по ядерному оружию. Политик уточнил, что существуют специальные документы, по которым развиваются стратегические ядерные силы РФ.

Поэтому это исключать никогда нельзя. Но, не дай Бог, чтобы до этого дошло, — резюмировал он.

Ранее Медведев сообщил, что Москва не заинтересована в формировании глобального конфликта. По его словам, точно так же Россия не хотела начала СВО. Зампред Совбеза добавил, что Москва не раз предупреждала Запад о том, что некоторые моменты требуют диалога и внимания.

Дмитрий Медведев
Россия
ядерное оружие
Совбез РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Продюсер ответил, как слова о съемном жилье отразятся на имидже Долиной
Скончался бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики
Медведев указал, кто совершает преступления в Донбассе и Новороссии
Медведев раскрыл, когда Россия может применить ядерное оружие
В России хотят запретить мастер-класс по созданию кукол вуду экс-партнеров
Ветеринар рассказал, как правильно мыть собаку зимой
«Не подсвечиваем»: Медведев о главном правиле диалога РФ и США по Украине
Медведев заявил о неизменности российских условий по Украине
Медведев сделал жесткое предупреждение военным преступникам
«Остается на столе»: Медведев о предложении США продлить СНВ-3
В Совбезе России раскрыли самый сложный вопрос в украинском урегулировании
Мурашко рассказал, на что начали обследовать россиян
В России могут ограничить действие некоторых карт Visa и Mastercard
В Совбезе оценили вероятность признания Россией выборов на Украине
В России введут новые тарифы для энергоемких компаний
«Блатовать сюда приехал?»: бывший форточник рассказал о воровстве и тюрьме
Продюсер объяснил, почему Долина пожаловалась на переезд в съемную квартиру
Пушилин прояснил ситуацию на Краснолиманском направлении
Арестован российский школьник, планировавший убийство учителей и учеников
Смертник по заданию Киева планировал совершить теракт в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.