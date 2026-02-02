Медведев раскрыл, нажал бы он на «красную кнопку» Медведев заявил, что будучи президентом России был готов нажать ядерную кнопку

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с ТАСС признался, что заняв пост президента, морально был готов нажать ядерную кнопку, если это потребуется. По его словам, лидер любой ядерной страны «такого для себя исключать не может».

Я вам так скажу: любой человек, который дал согласие баллотироваться и избран на должность президента ядерной страны, такого для себя исключать не может. Потому что в противном случае он обязан отказаться от должности, — подчеркнул Медведев.

Также он рассказал, что будучи верховным главнокомандующим принимал участие во всех необходимых тренировках, в том числе по ядерному оружию. Политик уточнил, что существуют специальные документы, по которым развиваются стратегические ядерные силы РФ.

Поэтому это исключать никогда нельзя. Но, не дай Бог, чтобы до этого дошло, — резюмировал он.

Ранее Медведев сообщил, что Москва не заинтересована в формировании глобального конфликта. По его словам, точно так же Россия не хотела начала СВО. Зампред Совбеза добавил, что Москва не раз предупреждала Запад о том, что некоторые моменты требуют диалога и внимания.