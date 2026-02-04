Политолог ответил, как украинцы без боя могут свергнуть Зеленского

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует бояться появления в стране регионов самоуправления, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, такая тенденция уже наблюдается в сельской местности.

Люди на Украине могут и дальше объединяться: одно село с другим, вторым, третьим и так далее. Таким образом будут появляться зоны независимости от органов власти, от киевского режима. Там будет даваться отпор Территориальным центрам комплектования (аналог военкоматов. — NEWS.ru) и правоохранительным органам. Так появятся регионы самоуправления. Это возможно не только в центральной и южной Украине, но и на западе. И вот такие регионы для Зеленского будут опаснее, чем массовые протесты. Это уже может привести к краху киевского режима, — сказал Перенджиев.

Он подчеркнул, что постепенное наступление ВС РФ ослабляет возможности и ресурсы украинских властей. По его словам, этим в Киеве могут воспользоваться определенные оппозиционные политические силы.

Постепенное наступление наших войск и удары по военной инфраструктуре или инфраструктуре двойного назначения значительно ослабляют экономические возможности и ресурсы украинской власти. И, конечно, люди, которые там настроены оппозиционно, имеют определенные ресурсы: они могут при таком развитии событий захватить власть, и сделать это не на центральном уровне, а на местном. То есть на Украине могут появиться значительные повстанческие движения, — резюмировал Перенджиев.

Ранее сообщалось, что в Одессе горожане заблокировали движение автомобилей в знак протеста. Поводом для акции стало длительное отключение электричества в городе.

Впоследствии сенатор от ДНР Наталья Никонорова заявила, что массовые протесты время от времени происходят на Украине из-за больших проблем в экономической и социальной сферах. По ее словам, людей тревожит состояние коммунальной, экономической и социальной сфер.