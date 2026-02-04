В Совфеде рассказали о массовых протестах на Украине Сенатор Никонорова сообщила о массовых протестах на Украине

Массовые протесты время от времени происходят на Украине из-за больших проблем в экономической и социальной сферах, рассказала РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова. По ее словам, людей тревожит «состояние коммунальной сферы», проблемы в экономической и социальных сферах.

Высокое напряжение во всех указанных сферах, в том числе и критическое состояние коммунальной сферы, периодически выливаются в массовые протесты, — сказала Никонорова.

Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил о масштабном аварийном отключении электричества на территории страны. По его словам, причина заключается в серьезных технических сбоях в работе национальной энергосистемы, а перебои зафиксированы в Черниговской, Житомирской, Киевской областях и в Киеве.

До этого выяснилось, что массовые отключения электроэнергии в Киеве привели к резкому росту спроса на дрова и отопительные печи. Частные продавцы взвинтили цены в несколько раз, а объявления о продаже возглавляют топы на онлайн-платформах. Также на энергетическом объекте в Одессе зафиксированы колоссальные разрушения.