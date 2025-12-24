«Алкоголизм — интимное дело»: продюсер Дзюник о «Звездах под капельницей»

Продюсер Леонид Дзюник сказал, что реалити-шоу «Звезды под капельницей» вызывает отвращение, это то же самое, что показывать по телевидению испражнения. Он добавил, что шоу из алкогольной зависимости знаменитостей уже делал телеведущий Андрей Малахов, и это не принесло им пользы.

Это страшно, и как можно делать из этого шоу? Когда показывают такое, это вызывает негатив и отвращение, это как показывать испражнения. Лечение алкоголизма — это очень интимное дело, — сказал Дзюник.

Продюсер добавил, что на телевидении уже было нечто подобное, когда Малахов отправлял звезд — Дану Борисову, Евгения Осина, Криса Кельми — в клинику реабилитации в Таиланд.

Тогда это ни к чему не привело: Осин умер, Кельми умер страшной смертью (у артиста был цирроз печени и язва желудка, у него открылось внутреннее кровотечение. — NEWS.ru), — резюмировал Дзюник.

