Любовное шоу обернулось заявлением в полицию на участника

Участник известного телевизионного проекта о любви Фабьен Струк обвиняется в распространении интимного видео и применении силы к россиянке Алине, с которой познакомился на шоу три года назад, передает Telegram-канал «112». Девушка, приехавшая к нему в Куршевель как друг, в начале января заявила в полицию после произошедших событий.

По утверждению Алины, молодой человек без ее ведома записал их близость, а затем выложил запись в интернет, а на следующий день совершил насилие. К заявлению девушки готовы присоединиться и другие пострадавшие, которые обвиняют Струка в кражах, нападениях и применении запрещенных веществ.

Ранее бывшие сотрудницы певца Хулио Иглесиаса выступили с обвинениями в его адрес, заявив о сексуальном насилии и домогательствах. Согласно показаниям одной из женщин, артист принуждал ее к интимной близости, совершал акты физического насилия, а также оскорблял словесно и действовал агрессивно.

Кроме того, голливудского актера Микки Рурка, прославившегося ролями в картинах «Город грехов» и «Девять с половиной недель», могут выселить из жилья в Лос-Анджелесе из-за накопленной задолженности за аренду. Сумма его долга достигает $60 тыс. (более 4,6 млн рублей).