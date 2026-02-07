Экс-звезда британского реалити-шоу стал сборщиком мусора

Бывший участник британского реалити-шоу «Единственный путь — Эссекс» (The Only Way Is Essex; TOWIE) Кирк Норкросс стал владельцем компании по вывозу мусора, сообщает Daily Mail. Его бизнес, базирующийся в графствах Норфолк и Саффолк, находится на ранней стадии развития.

Телезвезда, снимавшийся в шоу о роскошной жизни с 2010 по 2013 год, ранее признавался, что устал от славы. Еще в 2020 году сообщалось, что Норкросс начал работать чистильщиком канализационных труб, мечтая о простой жизни.

Теперь он сделал следующий шаг, основав собственный бизнес в сфере обращения с отходами. Первый пост в официальном аккаунте его компании был опубликован в начале января 2026 года.

