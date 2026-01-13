Экс-работницы Иглесиаса раскрыли грязную тайну звездного певца

Бывшие работницы домов певца Хулио Иглесиаса в Карибском регионе заявили, что подвергались сексуальному насилию и домогательствам с его стороны, пишет газета elDiario.es. Одна из женщин рассказала о принуждении к интимной близости, эпизодах физического проникновения, а также словесных и физических оскорблениях.

Две женщины заявили, что Хулио Иглесиас подвергал их сексуальному насилию в период, когда они работали у певца с проживанием в его карибских резиденциях. Одна из сотрудниц домашнего персонала рассказала, что на нее оказывалось давление с целью принуждения к сексуальным контактам, и описала эпизоды проникновения, пощечин, а также физического и словесного унижения, — говорится в материале.

Ранее американский виолончелист Брайан Кинг Джозеф обвинил голливудского актера Уилла Смита в сексуальных домогательствах и подал соответствующий иск в суд Лос-Анджелеса. По его словам, инцидент произошел в Лас-Вегасе в 2025 году во время совместного турне, когда неизвестный проник в его гостиничный номер, предоставленный организаторами.

Кроме того, Кировский районный суд Екатеринбурга избрал в качестве меры пресечения содержание под стражей для школьного охранника, обвиняемого в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними. Фигурантом уголовного дела является 68-летний Владимир, работавший в частном охранном предприятии.