Школьного охранника арестовали по делу о домогательствах в Екатеринбурге

Кировский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу школьному охраннику, обвиняемому в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, сообщает E1.RU. Фигурантом дела стал 68-летний сотрудник частного охранного предприятия Владимир.

По данным следствия, пострадали ученицы третьего класса. Мужчина устроился охранником в школу в октябре 2025 года. Родители учеников отмечали, что поначалу мужчина не вызывал подозрений, однако позже матери двух школьниц обратились с заявлениями о противоправных действиях в отношении их дочерей. По их словам, охранник заманивал детей под лестницу, обещая сладости, после чего совершал недопустимые действия.

На судебном заседании присутствовали родственники обвиняемого, которые охарактеризовали его как человека, умевшего находить общий язык с детьми и подбирать для них теплые слова. Расследование уголовного дела продолжается.

Адвокат настаивал на домашнем аресте Азанова, ссылаясь на его здоровье. Пенсионер перенес инсульт год назад. Тем не менее суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил мужчину под стражу на два месяца. В случае признания вины обвиняемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет, санкция статьи также предусматривает возможность пожизненного заключения.

Ранее в Свердловской области были объявлены в розыск двое осужденных мужчин, признанных виновными в изнасиловании 15-летней школьницы. Как сообщил юрист Сергей Самков, накануне суд назначил им наказание в виде 11,5 и 10 лет лишения свободы, однако они не присутствовали на оглашении приговора, несмотря на подписку о невыезде.