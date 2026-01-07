Тяжелое ДТП спасло девушку от приставаний таксиста ДТП с «Газелью» спасло пассажирку такси от домогательств водителя в Москве

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика, произошедшее в Москве, фактически спасло пассажирку такси от сексуальных домогательств со стороны водителя, сообщил Telegram-канал «112». Жительница столицы заказала машину до района Царицыно. Водитель такси начал вести себя неподобающим образом, отвез женщину в удаленное место без доступа к мобильной связи и начал уговаривать ее пересесть на переднее сиденье.

В этот самый момент в заднюю часть автомобиля такси на полной скорости врезалась «Газель». Удар был настолько сильным, что легковую машину отбросило на дорожный отбойник. Девушка, которая подверглась домогательствам, отказалась от предложенной госпитализации после аварии. Домой ее доставили свидетели произошедшего ДТП.

Ранее в Ленинградской области объявили в розыск неизвестного мужчину, который совершает акты сексуального домогательства. Нападающий подходит к незнакомым женщинам на улице и наносит им сильные шлепки по ягодицам. Уже две потерпевшие обратились в полицию после встречи с ним на пересечении улиц Шувалова и Менделеева. По словам пострадавших, мужчина подкрадывается сзади, совершает удар, а затем, вместо того чтобы скрыться, улыбается и демонстрирует им свои бицепсы.

До этого суд в Екатеринбурге принял решение заключить под стражу школьного охранника. 68-летний сотрудник частного охранного предприятия обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних учениц.