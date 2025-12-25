Новый год — 2026
В Ленобласти ищут серийного любителя шлепков по попе

Жительниц Мурино терроризирует любитель шлепков по ягодицам

В Ленобласти ищут неизвестного, который шлепает незнакомых женщин по ягодицам на улице, сообщает Telegram-канал SHOT. Любитель домогательств орудует в Мурино, сразу две пострадавшие обратились в полицию после встречи с неизвестным на пересечении улиц Шувалова и Менделеева.

По словам девушек, мужчина подкрадывается сзади, наносит сильный шлепок по мягкому месту, а затем, вместо того чтобы бежать, с улыбкой демонстрирует им свои бицепсы. Одной из жертв стала профессиональный фитнес-тренер, она не растерялась и успела сфотографировать наглого «атлета». Она рассказала, что хулиган в светлых штанах вел себя крайне вызывающе и явно гордился своим поступком. Фотография подозреваемого уже передана правоохранительным органам вместе с заявлением.

Вторая пострадавшая заявила, что подверглась домогательствам в том же месте чуть раньше. Девушки уверены, что имеют дело с серийным правонарушителем, который выбирает жертв среди одиноких прохожих.

Ранее суд Екатеринбурга арестовал 68-летнего охранника школы по обвинению в насильственных действиях над двумя третьеклассницами. По версии следствия, мужчина заманивал детей под лестницу сладостями для совершения преступлений. Фигурант, устроившийся в учебное заведение в октябре 2025 года, будет дожидаться приговора в следственном изоляторе.

