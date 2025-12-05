Мужчина показал сотруднице ПВЗ половой орган вместо штрихкода

В Мурино сотруднице пункта выдачи заказов пришлось вызвать полицию из-за посетителя, который занимался онанизмом, сообщает Telegram-канал «За социальное Девяткино». По его данным, нарушитель общественного порядка приходил на ПВЗ несколько раз за вечер.

По словам очевидцев, посетитель заходил в примерочную, оставлял шторку приоткрытой и начинал мастурбировать. Мужчина выбирал момент, когда менеджер оставалась в помещении одна. После очередного эпизода сотрудница обратилась в полицию. Пока неизвестно, удалось ли его задержать.

Ранее российская туристка случайно заметила онанирующего на нее таксиста в Ереване. Девушка проходила мимо машины, в которой мастурбировал мужчина. Туристка шла по улице и снимала «кружочек», предположительно для социальных сетей. В какой-то момент она повернула камеру смартфона в сторону и увидела, что происходит в салоне машины.

До этого житель Москвы мастурбировал на станции метро «Саларьево». В итоге мужчину заключили под стражу на 15 суток. Придя на станцию, москвич прикрыл паховую область курткой, после чего начал трогать половой орган на глазах многочисленных свидетелей.