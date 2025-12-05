ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 12:15

Мужчина показал сотруднице ПВЗ половой орган вместо штрихкода

В Мурино менеджеру ПВЗ пришлось вызвать полицию из-за клиента-онаниста

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Мурино сотруднице пункта выдачи заказов пришлось вызвать полицию из-за посетителя, который занимался онанизмом, сообщает Telegram-канал «За социальное Девяткино». По его данным, нарушитель общественного порядка приходил на ПВЗ несколько раз за вечер.

По словам очевидцев, посетитель заходил в примерочную, оставлял шторку приоткрытой и начинал мастурбировать. Мужчина выбирал момент, когда менеджер оставалась в помещении одна. После очередного эпизода сотрудница обратилась в полицию. Пока неизвестно, удалось ли его задержать.

Ранее российская туристка случайно заметила онанирующего на нее таксиста в Ереване. Девушка проходила мимо машины, в которой мастурбировал мужчина. Туристка шла по улице и снимала «кружочек», предположительно для социальных сетей. В какой-то момент она повернула камеру смартфона в сторону и увидела, что происходит в салоне машины.

До этого житель Москвы мастурбировал на станции метро «Саларьево». В итоге мужчину заключили под стражу на 15 суток. Придя на станцию, москвич прикрыл паховую область курткой, после чего начал трогать половой орган на глазах многочисленных свидетелей.

онанизм
насильники
маньяки
Мурино
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Доминирование рубля: курсы валют сегодня, 5 декабря: доллар, евро и юань
Наступление ВС РФ на Харьков 5 декабря: ТОС выжигают войска, бойня в Вильче
Иммунолог ответила, как избежать аллергии на искусственную ель
Прямая линия с Путиным: когда в 2025 году, во сколько, как задать вопрос
В одном регионе первыми начнут уборку снега с помощью ИИ
Политолог ответил, почему США могут помешать плану ЕК изъять активы России
Захарова обвинила НАТО в уничтожении нормальных контактов с Россией
Мирошник объяснил нелюбовь Киева к коммунистам и священникам
Магнитные бури сегодня, 5 декабря: что будет завтра, перепады настроения
В «Ахмате» предрекли, чем завершится президентство Зеленского для Украины
В МИД РФ озвучили, как Россия разоблачает западных покровителей Киева
«Хотим расширять бизнес в новых регионах РФ: представитель Robohall о ТИЭФ
Адвокат объяснил, как Лурье может получить от Долиной свыше 112 млн рублей
Стало известно, кто мог расстрелять молившуюся бабушку на дороге в Купянске
Росгвардия показала, как проходила проверка элитного рехаба-концлагеря
Корстин объяснила успешный старт МБА в сезоне Единой лиги ВТБ
В Асбесте на дорогу сошла лавина из мертвых кур
«Топчут демократию»: в США признали наличие противоречий с Европой
Бузова дала предновогодний совет россиянам
Путин оценил запуск телеканала RT в Индии
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.