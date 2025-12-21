Женщина перепутала номер в отеле и была изнасилована В Индии трое постояльцев отеля изнасиловали перепутавшую номер женщину

Жительница штата Махараштра в Индии была изнасилована в отеле после того, как случайно постучала не в тот номер, сообщает NDTV. По его информации, 30-летняя работница частной больницы должна была забрать у подруги деньги. Насильниками оказались трое пьяных мужчин.

Трое пьяных мужчин изнасиловали женщину после того, как она по ошибке постучала в дверь их гостиничного номера в Махараштре. 30-летняя женщина, работавшая в частной больнице, пришла в отель в Чатрапати Самбхаджи Нагар, чтобы забрать деньги у подруги, — говорится в публикации.

Уточняется, что сперва мужчины напоили жертву алкоголем, а после насиловали ее всю ночь. К утру женщине удалось освободиться, она выбежала из номера с громкими криками и рассказала обо всем полиции. Троих злоумышленников арестовали, против них возбуждено уголовное дело.

Ранее в Великобритании трое мужчин похитили, накачали наркотиками и изнасиловали 12-летнюю девочку. Они заманили школьницу в машину на парковке магазина. Несовершеннолетней удалось сбежать лишь на четвертый день, пока преступники спали.