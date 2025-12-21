Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 08:57

Женщина перепутала номер в отеле и была изнасилована

В Индии трое постояльцев отеля изнасиловали перепутавшую номер женщину

Полиция Индии Полиция Индии Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Жительница штата Махараштра в Индии была изнасилована в отеле после того, как случайно постучала не в тот номер, сообщает NDTV. По его информации, 30-летняя работница частной больницы должна была забрать у подруги деньги. Насильниками оказались трое пьяных мужчин.

Трое пьяных мужчин изнасиловали женщину после того, как она по ошибке постучала в дверь их гостиничного номера в Махараштре. 30-летняя женщина, работавшая в частной больнице, пришла в отель в Чатрапати Самбхаджи Нагар, чтобы забрать деньги у подруги, — говорится в публикации.

Уточняется, что сперва мужчины напоили жертву алкоголем, а после насиловали ее всю ночь. К утру женщине удалось освободиться, она выбежала из номера с громкими криками и рассказала обо всем полиции. Троих злоумышленников арестовали, против них возбуждено уголовное дело.

Ранее в Великобритании трое мужчин похитили, накачали наркотиками и изнасиловали 12-летнюю девочку. Они заманили школьницу в машину на парковке магазина. Несовершеннолетней удалось сбежать лишь на четвертый день, пока преступники спали.

Индия
нападения
изнасилования
насильники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина убила двух бывших мужей за день
Пьяная петербурженка очнулась в карете скорой помощи и напала на фельдшера
Названо неожиданное блюдо для идеального зимнего завтрака
Россия планирует запустить прямые авиарейсы с одной курортной страной
Встреча с другом по переписке закончилась жестоким избиением и кражей
Мошенники придумали новую схему с доставкой новогодних подарков
В Кремле раскрыли одну деталь в графике Путина на следующей неделе
Появились новые подробности дела о хищении на фортификациях под Брянском
Дочь Очир-Горяева рассказала, как Герой России относится к своим бойцам
В МИД России раскрыли, как атаки БПЛА ВСУ отражаются на мирных переговорах
На Западе обратились к Зеленскому после одного предложения Путина
Во Франции усилили охрану улиток и устриц
22 декабря — День энергетика: праздник тех, кто дарит нам свет
Золотой костюм Киркорова или корсет Алсу: в чем встречать Новый год — 2026
Женщина перепутала номер в отеле и была изнасилована
Омбудсмен раскрыл, сколько граждан погибло за год в Херсонской области
Российский постпред объяснил, что последует за конфискацией активов
Банки в России стали проверять родственную связь при крупных переводах
Украинские солдаты бегут из Вильчи мелкими группами
Посол Малайзии назвал россиянам места для посещения в стране
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.