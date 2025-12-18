Мужчины похитили 12-летнюю девочку и насиловали ее три дня В Британии трое мужчин осуждены за похищение и изнасилование 12-летней девочки

В Великобритании трое мужчин получили тюремные сроки за похищение и изнасилование 12-летней девочки, которую накачивали наркотиками, сообщает The Mirror. По информации источника, преступление произошло в Дувре после того, как двое из них заманили школьницу в машину на парковке магазина.

В материале говорится, что девочку увезли в квартиру, где ее ждал третий сообщник. Позже ее затолкали в фургон, где заставляли принимать наркотики. Преступники насиловали ее в течение трех дней. Периодически ее выводили на улицу, но она не разговаривала с прохожими из-за угроз. На четвертый день ей удалось сбежать, пока преступники спали. Полиция отметила, что сначала она была слишком напугана, чтобы рассказать о произошедшем.

Ранее стало известно, что в Марокко шестерых мужчин приговорили к 15 годам тюрьмы за многодневное изнасилование 13-летнего мальчика, которого они неоднократно накачивали наркотическими средствами во время местного фестиваля. Суд также обязал выплатить пострадавшему компенсацию в размере 100 тыс. марокканских дирхамов.