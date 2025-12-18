Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 18:01

Мужчины похитили 12-летнюю девочку и насиловали ее три дня

В Британии трое мужчин осуждены за похищение и изнасилование 12-летней девочки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Великобритании трое мужчин получили тюремные сроки за похищение и изнасилование 12-летней девочки, которую накачивали наркотиками, сообщает The Mirror. По информации источника, преступление произошло в Дувре после того, как двое из них заманили школьницу в машину на парковке магазина.

В материале говорится, что девочку увезли в квартиру, где ее ждал третий сообщник. Позже ее затолкали в фургон, где заставляли принимать наркотики. Преступники насиловали ее в течение трех дней. Периодически ее выводили на улицу, но она не разговаривала с прохожими из-за угроз. На четвертый день ей удалось сбежать, пока преступники спали. Полиция отметила, что сначала она была слишком напугана, чтобы рассказать о произошедшем.

Ранее стало известно, что в Марокко шестерых мужчин приговорили к 15 годам тюрьмы за многодневное изнасилование 13-летнего мальчика, которого они неоднократно накачивали наркотическими средствами во время местного фестиваля. Суд также обязал выплатить пострадавшему компенсацию в размере 100 тыс. марокканских дирхамов.

изнасилования
дети
Великобритания
похищения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Примаков отреагировал на сообщения о закрытии Русского дома в Берлине
Политолог рассказал, чего ждать от грядущей прямой линии Путина
Минцифры добавило ряд платформ в «белый список» онлайн-сервисов
Лукашенко анонсировал большую сделку с Трампом
«Родился царь»: как русский вратарь Сафонов установил мировой рекорд
Туск заявил о «переломе» в вопросе изъятия российских активов
Песков ответил, какие вопросы лидируют на прямой линии с Путиным
«Мы вас будем бомбить»: Лукашенко предупредил оппонентов
IT-эксперт объяснил, почему в России рухнула цена на последний iPhone
«Не только отстранение»: Сырскому предрекли незавидную судьбу
Новогодние праздники с МегаФоном: оператор дарит безлимитный трафик на все
Трое россиян пострадали от новой атаки ВСУ
Родителей устроившего резню подростка «поймали» на выходе из суда
Оборона ВСУ пала: мясорубка в Гуляйполе, наступление ВС России 18 декабря
Раскрыто, почему Сырский остается на посту главкома при провалах на фронте
Безопасный десерт для малышей: рисовые шарики без сахара и аллергенов
Песков раскрыл роль ИИ в работе Кремля
В Кремле раскрыли, чего ждут от ИИ в 2026 году
Убийство в наркопритоне: юная проститутка села за смерть насильника
В ГД высказались об идее уведомлять мужей о желании жены сделать аборт
Дальше
Самое популярное
Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.