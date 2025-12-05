ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 13:01

Шестеро мужчин накачали мальчика наркотиками и изнасиловали

Суд в Марокко осудил шесть человек за изнасилование подростка на фестивале

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Шестеро мужчин в Марокко были приговорены к 15 годам тюрьмы каждый за многодневное изнасилование 13-летнего мальчика, которого они неоднократно накачивали наркотиками во время местного фестиваля, сообщает Morocco world news. Суд также обязал выплатить пострадавшему компенсацию в размере 100 тыс. марокканских дирхамов (834 тыс. рублей).

Преступление произошло в августе, когда подросток из Юссуфии посетил фестиваль в компании группы молодых людей. Там его начали регулярно дурманить и подвергать сексуальному насилию, которое продолжалось несколько дней.

Вернувшись домой, мальчик рассказал о случившемся соседям, которые заботились о нем из-за психического заболевания его матери. Они немедленно обратились в полицию и доставили подростка в больницу, откуда его позже перевели в специализированную клинику Марракеша из-за тяжелого состояния.

Ранее 32-летнего жителя Казахстана приговорили к пожизненному заключению за похищение и изнасилование пятилетней девочки. Мужчина заманил ребенка в безлюдное место, пообещав купить ей сладости. Он воспользовался тем, что был знаком с матерью малышки.

