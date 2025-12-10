Почти 20 человек погибли при обрушении двух зданий в Марокко

Не менее 19 человек погибли при обрушении двух зданий в марокканском Фесе, сообщило агентство Hespress. При этом 16 местных жителей получили ранения. Уточняется, что в городе рухнули четырехэтажные дома, предварительной причиной трагедии могли стать нарушения при их строительстве.

Предварительной причиной обрушения двух зданий в городе Фес стало нарушение разрешений на строительство, которые предусматривали только два этажа, а не четыре, — говорится в сообщении.

Ранее спасатели во время разбора завалов обрушившегося строящегося здания в переулке Энергетиков в Южно-Сахалинске обнаружили тело третьего погибшего. До этого на месте трагедии были найдены тела еще двоих человек.

В ноябре в Петроградском районе Санкт-Петербурга на улице Большой Разночинной произошло обрушение строящегося трехэтажного здания. Вследствие происшествия пострадали три человека, один из них был в тяжелом состоянии. Авария произошла в момент заливки бетонной смеси, когда металлические опоры, поддерживавшие опалубку, не выдержали нагрузки.