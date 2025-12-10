ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 12:46

Почти 20 человек погибли при обрушении двух зданий в Марокко

Не менее 19 человек погибли при обрушении двух зданий в марокканском Фесе

Скорая помощь Марокко Скорая помощь Марокко Фото: Walter G. Allgöwer/imageBROKER.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Не менее 19 человек погибли при обрушении двух зданий в марокканском Фесе, сообщило агентство Hespress. При этом 16 местных жителей получили ранения. Уточняется, что в городе рухнули четырехэтажные дома, предварительной причиной трагедии могли стать нарушения при их строительстве.

Предварительной причиной обрушения двух зданий в городе Фес стало нарушение разрешений на строительство, которые предусматривали только два этажа, а не четыре, — говорится в сообщении.

Ранее спасатели во время разбора завалов обрушившегося строящегося здания в переулке Энергетиков в Южно-Сахалинске обнаружили тело третьего погибшего. До этого на месте трагедии были найдены тела еще двоих человек.

В ноябре в Петроградском районе Санкт-Петербурга на улице Большой Разночинной произошло обрушение строящегося трехэтажного здания. Вследствие происшествия пострадали три человека, один из них был в тяжелом состоянии. Авария произошла в момент заливки бетонной смеси, когда металлические опоры, поддерживавшие опалубку, не выдержали нагрузки.

Марокко
обрушения
жертвы
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог перечислила лучшие продукты для укрепления суставов зимой
Посол назвал главную ошибку российских туристов в Таиланде
Рабочий день в России сократят до 6 часов? Кто предложил, что будет с з/п
В Европе назвали любую мирную сделку «горькой пилюлей» для Украины
Армия России зачищает Светлое и Гришино в ДНР
ЕС готов пойти на нарушение правил ради российских активов
В ЕС определились с самозапретом на закупки газа у России
В российском регионе нашли несколько сотен туш краснокнижных тюленей
На Бондаренко рассказали, как на него напали люди с автоматами
Раскрыто, какие проблемы будут преследовать ЕС в случае изъятия активов РФ
Чиновница решила запретить обсуждать свою зарплату в суде
Долиной грозит статья за неуплату налогов? Что известно, тайный дворец
Экономист предупредил об опасности фирм, предлагающих списать долги
Известная актриса стала прабабушкой во второй раз
Лавров пригрозил последствиями в случае отъема российских активов на Западе
В российском городе требуют избавиться от «головы Шварценеггера»
Невролог дал советы, как справиться с предновогодним стрессом
Япония снова стала сбрасывать сточные воды с «Фукусимы» в океан
В ГД объяснили снижение возраста принятия присяги для иностранцев до 14 лет
Российскую фристайлистку допустили до международных соревнований
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

5 ингредиентов и никаких премудростей. Новогодний салат-кольцо из курицы и ананаса — затмит оливье и крабовый!
Общество

5 ингредиентов и никаких премудростей. Новогодний салат-кольцо из курицы и ананаса — затмит оливье и крабовый!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.