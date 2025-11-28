День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 14:25

На Сахалине выросло число погибших при обрушении строящегося здания

В Южно-Сахалинске нашли третьего погибшего под завалами рухнувшего здания

Фото: МЧС Сахалинской области
Читайте нас в Дзен

Спасатели во время разбора завалов обрушившегося строящегося здания в переулке Энергетиков в Южно-Сахалинске обнаружили тело третьего погибшего, заявили в пресс-службе правительства Сахалинской области. До этого на месте трагедии были найдены тела еще двоих человек.

Обнаружено тело третьего погибшего, — подчеркнули местные власти.

Ранее сообщалось, что спасательные работы на месте обрушения в Южно-Сахалинске затруднены из-за обилия сырого бетона. Экстренные службы продолжают разбирать завалы, однако процесс движется медленно. Специалисты начали демонтаж металлоконструкций. Как отметил замначальника ГУ МЧС по Сахалину Алексей Михайлов, трагедия произошла при заливке бетона, пострадали четыре человека.

Состояние пострадавших не вызывает серьезных опасений, уточнили в региональном министерстве здравоохранения. Там добавили, что к месту ЧП выехали пять автомобилей скорой помощи. Кроме того, на месте аварии работают 70 спасателей, 18 единиц спецтехники и кинологи.

Южно-Сахалинск
погибшие
обрушения
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о смертельной опасности красной икры
Готовим вкуснейшее французское крем-брюле: всего 3 ингредиента и ваниль
В ГД оценили решение допустить гимнастов из России в нейтральном статусе
Россиянам рассказали, на сколько подорожают бьюти-услуги в 2026 году
Бойцы «Барс-Сармат» спасли гражданских после атаки дрона ВСУ
Водителей Ямала предупредили о тяжелых погодных условиях
Названы последствия для Усольцевых, которые могут вести тайную жизнь в Азии
Жительница Красноселькупа может получить срок за избиение знакомой
Появилась возможная версия готовящегося обвинения против Ермака
Синоптик ответил, когда в Москву и Подмосковье придет зима
Мединский высмеял Каллас за слова о «нападениях» России
Родная мать заставила 16-летнюю дочь торговать телом ради заработка
В Британии «раскрыли» шпионских биоголубей России
В Ирландии высмеяли проблемы британской армии
Часть россиян получит тринадцатую пенсию в этом году
В подполье заявили об ударе по украинскому аэродрому со специалистами НАТО
Потерявший при взрыве пальцы ребенок мечтал о портрете Путина
Украинцы ответили, хотят ли они отставки главы офиса Зеленского
Экономист ответил, покинет ли иностранная валюта финансовый рынок России
Богатейшая экономика мира сжалась на фоне пошлин Трампа
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.