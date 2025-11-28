На Сахалине выросло число погибших при обрушении строящегося здания В Южно-Сахалинске нашли третьего погибшего под завалами рухнувшего здания

Спасатели во время разбора завалов обрушившегося строящегося здания в переулке Энергетиков в Южно-Сахалинске обнаружили тело третьего погибшего, заявили в пресс-службе правительства Сахалинской области. До этого на месте трагедии были найдены тела еще двоих человек.

Обнаружено тело третьего погибшего, — подчеркнули местные власти.

Ранее сообщалось, что спасательные работы на месте обрушения в Южно-Сахалинске затруднены из-за обилия сырого бетона. Экстренные службы продолжают разбирать завалы, однако процесс движется медленно. Специалисты начали демонтаж металлоконструкций. Как отметил замначальника ГУ МЧС по Сахалину Алексей Михайлов, трагедия произошла при заливке бетона, пострадали четыре человека.

Состояние пострадавших не вызывает серьезных опасений, уточнили в региональном министерстве здравоохранения. Там добавили, что к месту ЧП выехали пять автомобилей скорой помощи. Кроме того, на месте аварии работают 70 спасателей, 18 единиц спецтехники и кинологи.