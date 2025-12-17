Потолок рухнул на голову ученикам элитной гимназии прямо на уроке В элитной петербургской гимназии во время урока обрушился потолок

В элитной гимназии в Санкт-Петербурге на уроке географии обвалился потолок, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По информации авторов, в результате инцидента никто не пострадал.

На канале сообщили, что принадлежащее учреждению здание старое. Авторы также рассказали, что при необходимости сотрудники гимназии закажут экспертизу, чтобы понять причину обрушения. В «Mash на Мойке» добавили, что вскоре потолок начнут ремонтировать.

Ранее потолок обрушился в школе Балея в Забайкальском крае. Губернатор региона Александр Осипов рассказал, что детей вовремя вывели из кабинета, никто не пострадал. Глава региона поручил обследовать все помещения школы. Он отметил, что два года назад там был ремонт, гарантийный срок действует до 2026 года. В свою очередь, прокуратура Забайкалья начала проверку.

До этого губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что потолок обрушился в одной из палат детской больницы Новосибирска. В результате инцидента никто не пострадал. Глава региона отметил, что после обнаружения трещины в потолке администрация больницы быстро перевела детей в более безопасное место.