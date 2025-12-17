Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 17:26

Потолок рухнул на голову ученикам элитной гимназии прямо на уроке

В элитной петербургской гимназии во время урока обрушился потолок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В элитной гимназии в Санкт-Петербурге на уроке географии обвалился потолок, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По информации авторов, в результате инцидента никто не пострадал.

На канале сообщили, что принадлежащее учреждению здание старое. Авторы также рассказали, что при необходимости сотрудники гимназии закажут экспертизу, чтобы понять причину обрушения. В «Mash на Мойке» добавили, что вскоре потолок начнут ремонтировать.

Ранее потолок обрушился в школе Балея в Забайкальском крае. Губернатор региона Александр Осипов рассказал, что детей вовремя вывели из кабинета, никто не пострадал. Глава региона поручил обследовать все помещения школы. Он отметил, что два года назад там был ремонт, гарантийный срок действует до 2026 года. В свою очередь, прокуратура Забайкалья начала проверку.

До этого губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что потолок обрушился в одной из палат детской больницы Новосибирска. В результате инцидента никто не пострадал. Глава региона отметил, что после обнаружения трещины в потолке администрация больницы быстро перевела детей в более безопасное место.

Санкт-Петербург
гимназии
обрушения
потолки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Победа над Долиной, 112 млн, как выглядит: все о секретах Полины Лурье
Грузия отрезала от выборов одну категорию своих граждан
«Сражаетесь за достойное будущее»: Путин обратился к военным
Любимый десерт дедушки: теплые яблоки с грецким орехом
Финские приставы позарились на виллу российского миллиардера
«Правильный шаг»: Клишас призвал к ответу судей по скандальному делу Долиной
Депутат Леонов сообщил о конфликтах между пациентами и врачами из-за ИИ
В Госдуме обсуждают внедрение «системы кнута и пряника» в медицине
Онищенко сравнил, что опаснее на Новый год: оливье или бумажка с желанием
Россияне подверглись нападению с ножом в Египте
Онищенко рассказал, как работают новые российские вакцины от рака
Освободившие Северск военные получили «Золотые Звезды» из рук Путина
Москвичам пообещали необратимое изменение климата
В Белгородской области умер раненный при прошлогоднем обстреле ВСУ мужчина
Психолог назвала причины, по которым некоторые игнорируют Новый год
В Финляндии увязали помощь Украине с конфискацией российских активов
Депутат Леонов ответил на критику закона о закреплении медкадров
На Западе раскрыли, кто запускал воздушные шары в Литву
«Радио Судного дня» вышло в эфир после выступлений Путина и Белоусова
В России подвели итоги детского конкурса рисунков о раздельном сборе
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.