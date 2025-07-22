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22 июля 2025 в 12:38

Лазарев отправит дочь на обучение в гимназию за 2 млн рублей

Сергей Лазарев отправит дочь в первый класс в частную гимназию за 2 млн рублей

Сергей Лазарев Сергей Лазарев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Сергей Лазарев этой осенью отправит дочь Анну в первый класс в частную Павловскую гимназию, пишет KP.RU. Как выяснилось, год обучения в элитном учреждении обойдется артисту в 2 млн 250 тысяч рублей.

Первый год обучения в гимназии — 2 млн 250 тысяч рублей. Второй и следующий — 2 млн 150 тысяч рублей. Скидка на второго и последующих детей — 10% от суммы договора, — сообщило издание.

В Павловской гимназии, расположенной в Московской области, уже учится старший сын певца Никита. Мальчик в этом году перейдет в пятый класс.

Сергей Лазарев ранее дружелюбно отреагировал на слова своей экс-супруги и телеведущей Леры Кудрявцевой, назвавшей его «скуфом». Артист заявил, что согласен с этим определением, отметив, что «это звучит гордо».

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