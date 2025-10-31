Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 12:19

В Ульяновске закрыли гимназию из-за вспышки инфекции

Ульяновскую гимназию закрыли после заражения пяти учеников кишечной инфекцией

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гимназию в Ульяновске временно закрыли после того, как у пяти учеников обнаружили признаки кишечной инфекции, сообщила пресс-служба Минздрава региона. При этом двух несовершеннолетних госпитализировали.

Пять учеников гимназии № 30 города Ульяновска обратились за медпомощью с признаками острой кишечной инфекции, из них двое госпитализированы, — говорится в сообщении.

Те, кто контактировал с заболевшими, проходят медобследования в поликлиниках. Руководству учебного заведения поручили провести противоэпидемические мероприятия.

Ранее следователи начали проверку обстоятельств массового отравления студентов в столовой одного из колледжей в Санкт-Петербурге. Ведомство организовало доследственную проверку. Отмечается, что семеро учащихся обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции, двое из них были госпитализированы.

До этого кафе «Белла Донна» закрылось в Калининграде после отравления 14 детей. Городской суд принял решение о приостановке работы заведения на 90 дней. В управлении судебных приставов отметили, что были опечатаны все входы в кафе.

Россия
Ульяновская область
инфекции
гимназии
закрытия
