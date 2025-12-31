Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 17:03

Пьяная компания и трезвая девушка: как не стать жертвой ситуации

Пьяная компания и трезвая девушка: как не стать жертвой ситуации
Новогодние праздники традиционно сопровождаются застольями и корпоративами, где большинство гостей употребляют алкогольные напитки. Однако в любой компании найдется тот, для кого веселье не связано с дополнительными стимулами. Трезвые люди, особенно девушки, рискуют оказаться в неловкой ситуации: у выпивших могут возникнуть либо негативные эмоции, либо чрезмерно теплые чувства. Разберемся, как вести себя в нетрезвой компании девушке, чтобы избежать неприятностей.

Когда подруга стала чужой

Если подруга после нескольких бокалов становится агрессивной, главное правило — не провоцировать конфликт. Не спорьте, не стыдите ее и не показывайте страх. Алкоголь нарушает работу мозга, делая человека неспособным мыслить логически. Поэтому лучшая тактика — согласиться формально, сделать комплимент и мягко перевести разговор в нейтральное русло. Отвечайте коротко, доброжелательно, но без эмоций. Если агрессия нарастает, под любым предлогом отойдите в другую комнату или к более трезвым гостям.

Как избавиться от навязчивого поклонника

Когда молодой человек проявляет излишнее внимание, важно помнить: пьяные люди находятся в измененном состоянии сознания и могут вести себя непредсказуемо. Не показывайте явного неудовольствия — это может спровоцировать негатив. Вместо этого вежливо и нейтрально ответьте что-то вроде: «Спасибо, но я тороплюсь» или «Вы интересный человек, но мне пора». Легкая улыбка и короткий ответ помогут завершить беседу без конфликта. Если настойчивость продолжается, переместитесь туда, где больше людей — желательно более трезвых.

Общий совет для тех, кто думает, как вести себя в нетрезвой компании девушке: не пытайтесь быть интересным собеседником для выпивших. Не вступайте в серьезные беседы и споры — их лучше отложить до момента, когда все протрезвеют. Если чувствуете, что атмосфера накаляется, лучше уйти домой. Подходящий предлог — ранний подъем завтра, необходимость покормить кошку или просто усталость. Главное — сказать это спокойно и дружелюбно, без намека на осуждение чужого поведения. Помните: ваша безопасность важнее, чем переживания о том, что кто-то обидится. И не забывайте, что неумеренное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

Ранее мы рассказывали, как распознать и противостоять газлайтингу.

Виктория Семенова
В. Семенова
