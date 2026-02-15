Этот метод «три стакана» перевернет кухню: печем самые вкусные блины

Рецепт блинов, которые получаются у всех: готовим в три стакана

Многие хозяйки годами ищут способ добиться той самой эластичности и нежности блинного теста, чтобы края не крошились, а серединка оставалась мягкой. На помощь приходит проверенная годами методика заваривания муки, которая буквально творит кулинарные чудеса на сковороде. Предлагаем освоить рецепт блинов, которые получаются у всех благодаря математической точности и правильной температуре.

Секрет кроется в правиле «трех стаканов»: один заполняется просеянной мукой (пшеничная высшего сорта), второй — жирным кефиром (от 3,2% жирности), а третий — крутым кипятком. Сначала нужно взбить два яйца с щепоткой соли и ложкой сахара, затем влить кефир и постепенно ввести муку и соду (0,5 чайной ложки).

Финальный штрих — тонкой струйкой добавить кипяток, интенсивно помешивая массу, чтобы клейковина заварилась. Именно этот редкий прием делает текстуру бархатистой и позволяет выпекать изделия практически без масла. Это действительно надежный рецепт блинов, которые получаются у всех, даже если до этого вы никогда не держали в руках половник.

Калорийность на 100 г: 186 ккал.

БЖУ: 5,2/8,1/22,8.

