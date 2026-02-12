Диетический кебаб на ужин: неожиданный ингредиент внутри

Кебаб из индейки обычно готовят с луком и специями, но есть более интересный и сочный вариант. В фарш добавляют тертое зеленое яблоко и ложку йогурта: мясо становится мягче, а вкус — свежим и чуть сладковатым.

Ингредиенты:

филе индейки — 800 г,

зеленое яблоко — 1 крупное,

натуральный йогурт 2% — 100 г,

репчатый лук — 1 шт.,

оливковое масло — 1 ст. л.,

копченая паприка — 1 ч. л.,

сушеная мята — щепотка,

соль, черный перец — по вкусу.

Филе измельчите в фарш, добавьте мелко натертое яблоко, лук, йогурт, специи и масло. Хорошо вымесите массу и дайте ей постоять 15–20 минут. Сформируйте продолговатые кебабы и запеките их на решетке при 190 C около 20 минут или обжарьте на сковороде-гриль. Такой кебаб получается сочным даже без жирных соусов и отлично подходит для легкого ужина.

Калорийность на 100 г: 106 ккал.

БЖУ: 17,4/2,8/2,9.

Ранее мы делились с вами рецептом ленивого салата с копченой курицей - готовим за 10 минут!