Ленивый деликатес за 10 минут: хрустящий салат с копченой курицей

Быстрый салат с копченой курицей спасает, когда нужно вкусно накормить семью без долгой готовки. В этой версии появляется редкая деталь — легкая заправка из йогурта и зернистой горчицы, которая смягчает остроту морковки и подчеркивает копченый привкус.

Курицу (грудка — 300 г) нарежьте тонкой соломкой. Смешайте ее с корейской морковью (200 г). Отдельно соедините йогурт (натуральный, без сахара — 120 г), горчицу (1 ч. л.) и перец (щепотка), затем заправьте салат. Перед подачей посыпьте хрустящим луком (жареный — 80 г), чтобы он сохранил текстуру.

Такой быстрый салат с копченой курицей получается сочным, хрустящим и сбалансированным по вкусу. Он подойдет и для ужина, и для неожиданного прихода гостей.

Калорийность на 100 г: 186 ккал.

БЖУ: 10,3/11,1/10,1.

