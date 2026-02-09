Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 17:46

Ленивый деликатес за 10 минут: хрустящий салат с копченой курицей

Быстрый салат с копченой курицей — добавьте секретные «хрустинки» Быстрый салат с копченой курицей — добавьте секретные «хрустинки» Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Быстрый салат с копченой курицей спасает, когда нужно вкусно накормить семью без долгой готовки. В этой версии появляется редкая деталь — легкая заправка из йогурта и зернистой горчицы, которая смягчает остроту морковки и подчеркивает копченый привкус.

Курицу (грудка — 300 г) нарежьте тонкой соломкой. Смешайте ее с корейской морковью (200 г). Отдельно соедините йогурт (натуральный, без сахара — 120 г), горчицу (1 ч. л.) и перец (щепотка), затем заправьте салат. Перед подачей посыпьте хрустящим луком (жареный — 80 г), чтобы он сохранил текстуру.

Такой быстрый салат с копченой курицей получается сочным, хрустящим и сбалансированным по вкусу. Он подойдет и для ужина, и для неожиданного прихода гостей.

  • Калорийность на 100 г: 186 ккал.

  • БЖУ: 10,3/11,1/10,1.

Ранее мы делились с вами рецептом салата из пекинской капусты и творога.

Читайте также
Скучные салаты позади: готовим смелый ужин с копченой курицей и манго
Семья и жизнь
Скучные салаты позади: готовим смелый ужин с копченой курицей и манго
Блинчики теперь готовлю только так — всегда получаются ажурными «в дырочку»: простейший рецепт
Общество
Блинчики теперь готовлю только так — всегда получаются ажурными «в дырочку»: простейший рецепт
Эти бутерброды суперпопулярны в Германии — вроде всего лишь лук и сыр, а сметают со стола
Общество
Эти бутерброды суперпопулярны в Германии — вроде всего лишь лук и сыр, а сметают со стола
Вместо мяса по-французски готовлю по-русски. Сочное мясо под сливочно-сырной шубой
Общество
Вместо мяса по-французски готовлю по-русски. Сочное мясо под сливочно-сырной шубой
Печеночный торт уже не в почете. Теперь делаю рулет — та же нежность, но гораздо интереснее
Общество
Печеночный торт уже не в почете. Теперь делаю рулет — та же нежность, но гораздо интереснее
салаты
курица
рецепты
кулинария
ужин
обед
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге устроили судебную тяжбу из-за кошки
Анфиса Чехова вышла замуж
Генерал раскрыл, почему российский Су-75 станет кошмаром для Пентагона
Убивал при детях: в Казахстане накажут полицейских-бездельников
В Словакии признали нарушение важного соглашения с Россией
Толпа накричала на короля Британии из-за его опального брата
Что не так с олимпийскими медалями: почему они ломаются, кто пожаловался
В Италии назвали Коростелева «умничкой» после выступления на ОИ-2026
Футболисты «Крыльев Советов» и «КАМАЗа» устроили массовую драку в Турции
Рябков раскрыл, почему переговоры по новому ДСНВ невозможны
Акробат сломал ногу во время выступления
Британию призвали признать «ужасающий провал» Brexit
Лавров посоветовал ЕС не питать иллюзий насчет поддержки войск американцами
Пашинян заявил о необратимости мирного процесса Армении с Азербайджаном
«Как дети малые»: США снова публично унизили европейских союзников
Балтийский фронт вместо украинского: Европа бросает танки к границам РФ
Море выбросило на берега Камчатки 17-метровый труп
Стармера призвали уйти в отставку
Макрон призвал американское правосудие расследовать дело Эпштейна
Раскрыты неизвестные детали военной операции под Славянском и Краматорском
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.