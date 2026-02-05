Новый взгляд на ужин: пекинская капуста, творог и один секретный штрих

Рецепт простого и вкусного блюда с пекинской капустой, творогом и зеленью

Иногда самые удачные блюда рождаются из простых ингредиентов. Этот рецепт простого и вкусного блюда с пекинской капустой выручит, когда хочется легкости, свежести и при этом сытного результата без долгой готовки. Необычный штрих делает вкус запоминающимся и небанальным.

Основа блюда — сочная пекинская капуста (300 г), рассыпчатый творог (5% — 200 г) и свежая зелень, а редкий для таких сочетаний ингредиент — молотый фенхель (молотый — 0,5 ч. л.). Он добавляет мягкий анисовый аромат и подчеркивает сливочность творога. Именно поэтому рецепт простого и вкусного блюда с пекинской капустой отлично подходит для ужина или полезного перекуса.

Капусту тонко нашинкуйте, слегка разомните с солью. Добавьте творог, рубленую зелень (зеленый лук — 30 г, укроп — 20 г), фенхель, лимонный сок (1 ч. л.) и масло (оливковое масло — 1 ст. л.). Аккуратно перемешайте до кремовой, но воздушной текстуры.

Это блюдо хорошо насыщает, не перегружая организм, и легко адаптируется под разные вкусы. Попробуйте добавить его в свое меню — оно приятно удивляет с первой вилки.

Калорийность на 100 г: 98 ккал.

БЖУ: 7,8/5,1/4,2.

