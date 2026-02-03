Секрет сочной рыбы: как приготовить горбушу в духовке правильно

Запеченная горбуша часто получается сухой, но есть способ полностью изменить результат. Если вы ищете, как приготовить горбушу в духовке так, чтобы она осталась сочной и ароматной, обратите внимание на сочетание апельсинов, меда и неожиданного ингредиента. Этот рецепт вкусной запеченной рыбы подходит даже для тех, кто раньше избегал горбуши.

Основной секрет в апельсиновой глазури с добавлением белого мисо — непопулярного ингредиента для домашней кухни, который усиливает вкус рыбы без резкой солености. Чтобы понять, как приготовить горбушу в духовке правильно, важно не пересушить филе и дать ему напитаться соусом. В этом рецепте вкусной запеченной рыбы используется запекание при умеренной температуре и обязательный «отдых» после духовки.

Ингредиенты:

филе горбуши — 600 г;

апельсин — 1 крупный;

мед — 1,5 ст. л.;

белая паста мисо — 1 ч. л.;

оливковое масло — 1 ст. л.;

соевый соус — 1 ч. л.;

свежий розмарин — 1 веточка;

черный перец — по вкусу.

Филе смазать соусом, выложить дольки апельсина, запекать 18–20 минут при 180 градусах. После выключения духовки дать рыбе постоять 5 минут.

Это блюдо доказывает: даже простая горбуша может стать ресторанным ужином без сложных техник.

Калорийность на 100 г: 148 ккал.

БЖУ: 18,9/6,4/4,1.

