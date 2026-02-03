Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 21:42

Секрет сочной рыбы: как приготовить горбушу в духовке правильно

Секрет сочной рыбы: как приготовить горбушу в духовке правильно Секрет сочной рыбы: как приготовить горбушу в духовке правильно Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Запеченная горбуша часто получается сухой, но есть способ полностью изменить результат. Если вы ищете, как приготовить горбушу в духовке так, чтобы она осталась сочной и ароматной, обратите внимание на сочетание апельсинов, меда и неожиданного ингредиента. Этот рецепт вкусной запеченной рыбы подходит даже для тех, кто раньше избегал горбуши.

Основной секрет в апельсиновой глазури с добавлением белого мисо — непопулярного ингредиента для домашней кухни, который усиливает вкус рыбы без резкой солености. Чтобы понять, как приготовить горбушу в духовке правильно, важно не пересушить филе и дать ему напитаться соусом. В этом рецепте вкусной запеченной рыбы используется запекание при умеренной температуре и обязательный «отдых» после духовки.

Ингредиенты:

  • филе горбуши — 600 г;

  • апельсин — 1 крупный;

  • мед — 1,5 ст. л.;

  • белая паста мисо — 1 ч. л.;

  • оливковое масло — 1 ст. л.;

  • соевый соус — 1 ч. л.;

  • свежий розмарин — 1 веточка;

  • черный перец — по вкусу.

Филе смазать соусом, выложить дольки апельсина, запекать 18–20 минут при 180 градусах. После выключения духовки дать рыбе постоять 5 минут.

Это блюдо доказывает: даже простая горбуша может стать ресторанным ужином без сложных техник.

  • Калорийность на 100 г: 148 ккал.
  • БЖУ: 18,9/6,4/4,1.

Ранее мы делились с вами секретом приготовления редкой, но вкусной речной рыбки.

рыба
готовка
кулинария
секреты
рецепты
духовка
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинским военным помогали бежать за границу за $40 тысяч
«Тату» продвигает семейные ценности: что случилось с Волковой и Катиной
Раскрыты подробности убийства сына Каддафи в Ливии
Четыре человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Башкирии
Два казахстанца попались на диверсии под Петербургом
Ракетный удар по Белгороду 3 февраля: что известно, есть ли пострадавшие
Грэм призвал Трампа передать Киеву ракеты Tomahawk
Песчаные мухи нападают на российских туристов на Сейшелах
«Кавээнщики были в меня влюблены»: последнее интервью Светланы Жильцовой
Педофилия, коррупция, торговля людьми: вскрыты интересы Эпштейна на Украине
«Совсем другой»: Топалов удивил поклонников своим новым образом
Сына бывшего ливийского лидера убили на западе страны
«Сделать невозможное возможным»: в США раскрыли «миссию» Трампа на Украине
Российская ПВО отразила вечернюю атаку ВСУ на четыре региона России
Сербия добилась уникальных условий по покупке российского газа
Гладков раскрыл подробности ракетного удара ВСУ по Белгороду
Дибров сменил имидж после развода и появился на премьере одного фильма
На стихийном мемориале поменяли фото убитого мальчика
Раскрыто возможное наказание для актрисы театра из-за драки на парковке
Генсек НАТО заявил о трудных решениях для мира на Украине
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.