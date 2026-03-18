Эта пряная запеканка — билет в Азию. Рыбка, кокос и ароматные специи под облаком пюре. Покоряет с первой пробы

Эта пряная запеканка — билет в Азию. Рыбка, кокос и ароматные специи под облаком пюре. Покоряет с первой пробы

Это блюдо — удачный синтез сытной домашней запеканки и ярких паназиатских акцентов. Нежный кокосовый соус со шпинатом, пикантные специи и три вида даров моря создают гармонию, которая удивляет и восхищает.

Что понадобится

Картофель — 600 г, сливочное масло — 80 г, молоко — 100 мл, филе морского языка — 300 г, филе другой белой рыбы (например, трески) — 300 г, креветки очищенные — 200 г, шпинат замороженный — 200 г, кокосовое молоко — 400 мл, помидоры — 2 шт., яйца вареные — 3 шт., лук репчатый — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, корень имбиря свежий — 3 см, перец чили свежий — 1 шт., горчица зернистая — 1 ст. л., лимон — 1 шт. (только цедра), семена фенугрека (пажитника) — 1 ч. л., куркума молотая — 1 ч. л., масло растительное — 3 ст. л., соль — по вкусу.

Как готовлю

Картофель очищаем, крупно нарезаем и отвариваем в подсоленной воде до мягкости. Сливаем воду, добавляем сливочное масло с молоком и разминаем в пюре. Чили и чеснок мелко рубим, обжариваем на части растительного масла вместе с зернистой горчицей около минуты и отставляем в сторону. Лук и имбирь мелко нарезаем. В сотейнике разогреваем оставшееся масло, пассеруем лук с имбирем до прозрачности. Добавляем фенугрек и куркуму, перемешиваем, затем вводим примерно треть подготовленной чесночно-чилиевой смеси. Вливаем кокосовое молоко, добавляем замороженный шпинат и мелко натертую лимонную цедру.

Тушим на среднем огне около 10 минут. В глубокую форму для запекания (диаметром примерно 30 см) выливаем готовый шпинатный соус. Помидоры и вареные яйца нарезаем крупными дольками и распределяем по форме. Рыбное филе нарезаем крупными кубиками, выкладываем в форму вместе с креветками. Солим по вкусу. Сверху аккуратно и равномерно распределяем картофельное пюре, создавая закрытый «пирог». Запекаем в разогретой до 180°C духовке 40 минут до румяной корочки. Перед подачей разогреваем оставшуюся чесночно-чилиевую заправку и сбрызгиваем ею готовую запеканку.

