Эти котлеты из сома — секрет идеального рыбного блюда. Нежнейший фарш со сливочным маслом в хрустящей панировке тает во рту

Сом — рыба внушительная, и после разделки остается ценный «суповой набор»: голова, хвост и хребет. А из филе мы сделаем котлеты, где размягченное сливочное масло, введенное в фарш, станет гарантией невероятной сочности. Это тот случай, когда из одной тушки получается два сытных блюда.

Что понадобится

Филе сома — 600 г, батон (мякиш) — 120 г, сливки 10% — 150 мл, репчатый лук — 2 шт. (средние), куриные желтки — 2 шт., сливочное масло — 80 г, панировочные сухари — 100 г, масло растительное для жарки — 4-5 ст. л., соль — 1,5 ч. л., перец черный молотый — 0,5 ч. л.

Как я его готовлю

Мякиш батона раскрошить и замочить в сливках. Лук очистить и крупно нарезать. Филе сома, слегка оттаявшее, пропустить через мясорубку с мелкой решеткой два-три раза для максимально нежной текстуры. Затем в той же мясорубке измельчить лук и размоченный в сливках хлеб. Все компоненты соединить в миске. Добавить желтки, размягченное (но не жидкое) сливочное масло, соль, перец и оставшиеся от замачивания сливки. Тщательно вымесить фарш руками до однородного и пластичного состояния. Сформировать котлеты весом примерно 100 г и обвалять каждую в панировочных сухарях со всех сторон. Разогреть на сковороде растительное масло, выложить котлеты, оставляя между ними расстояние. Обжаривать на среднем огне по 5–7 минут с каждой стороны до образования ровной золотистой корочки. Готовые котлеты выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла, и сразу подавать с любимым гарниром.

