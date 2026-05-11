Готовлю вместо котлет и не могу остановиться: сочные стожки в духовке — с сырной начинкой и овощами

Обычные котлеты на фоне этого блюда кажутся слишком скучными. У стожков получается сразу все, за что любят домашнюю еду: сочное мясо, ароматная овощная начинка, тянущийся сыр и румяная корочка сверху. А главное — выглядят они намного эффектнее обычных котлет, хотя продукты используются самые простые.

Особенно вкусно подавать такие стожки с картофельным пюре, рисом или просто со свежими овощами.

Ингредиенты

Для начинки: лук — 1 шт., морковь — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, помидор — 1 шт. или 2 ст. л. томатной пасты, сметана — 2 ст. л., сыр — 70 г, вареное яйцо — 1 шт., зелень — небольшой пучок, соль и перец — по вкусу. Для основы: фарш (свинина и говядина) — 500 г, лук — 1/2 шт., яйцо — 1 шт., паприка — 1/2 ч. л., соль и перец.

Приготовление

Сначала готовится начинка. Лук слегка обжаривается до мягкости, затем добавляются тертая морковь и чеснок. Через несколько минут кладутся помидоры или томатная паста и овощи немного тушатся. Когда масса слегка остынет, в нее добавляются сметана, натертый сыр, рубленая зелень и измельченное вареное яйцо.

Для основы смешиваются фарш, мелко нарезанный лук, яйцо, паприка, соль и перец. Фарш лучше немного отбить — так стожки получаются особенно сочными. Из мясной массы формируются крупные котлеты с небольшим углублением в центре. Внутрь выкладывается овощная начинка.

Запекаются стожки примерно 25–30 минут при 180 градусах до красивой золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Шмырева Ольга советует заменить свинину на куриную грудку. Стожки получаются не такими жирными и не плывут.

Проверено редакцией
