05 мая 2026 в 17:00

Открываю банку сайры и на сковороду — жарю котлеты за 15 минут: вкуснее мяса — нежные и сочные

Фото: D-NEWS.ru
Это гениально простой способ приготовить сытные ароматные рыбные котлеты, которые по вкусу не уступают котлетам из свежей рыбы, а обходятся в разы дешевле. Никакой возни с филе, костями — просто открыл банку, размял вилкой и добавил рис с картошкой.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые котлеты с хрустящей корочкой снаружи и невероятно нежной, сочной начинкой внутри. Рис и картофель делают их сытными и пышными, а консервированная рыба придает яркий насыщенный вкус. Они не разваливаются на сковороде, хорошо держат форму и подходят даже для детского питания.

Такие котлеты идеальны для быстрого ужина, экономичного обеда или как вариант для рыбного дня. Готовятся они из доступных продуктов, а по вкусовым качествам дадут фору многим мясным блюдам.

Для приготовления вам понадобится: банка консервированной рыбы (сайра, тунец, горбуша или сардины в собственном соку), 2 отварные картофелины (средние), 100 г отварного риса (готового), яйцо, луковица, соль и перец по вкусу, панировочные сухари или мука для панировки, растительное масло для жарки. Откройте банку, слейте жидкость. Рыбу разомните вилкой до однородной массы, удалив крупные кости. Картофель отварите в мундире, остудите, очистите и натрите на крупной терке или разомните вилкой. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета. В миске смешайте рыбу, картофель, рис, пассерованный лук и яйцо. Посолите, поперчите, тщательно перемешайте. Сформируйте из фарша небольшие круглые котлеты. Обваляйте их в панировочных сухарях или муке. Разогрейте сковороду с маслом. Обжаривайте котлеты на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной, овощным салатом или картофельным пюре.

Проверено редакцией
рецепты
котлеты
кулинария
консервы
Мария Левицкая
