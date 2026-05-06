День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 13:05

Беру курочку и банку кукурузы: котлетки выходят нежные и необычные — домашние просят готовить снова и снова

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Обычные куриные котлеты давно надоели, поэтому теперь часто готовлю этот вариант. Добавляю кукурузу, немного сыра и помидор — вкус сразу становится интереснее, а сами котлетки получаются очень сочными и мягкими внутри.

Плюс не нужно ничего перекручивать через мясорубку: филе просто мелко рублю ножом, смешиваю все в одной миске и жарю на сковороде.

Ингредиенты: куриное филе — 600 г, кукуруза — 1/2 банки, помидор — 1 шт., сыр — 100 г, яйца — 2 шт., укроп — небольшой пучок, мука — 3 ст. л., сметана — 2 ст. л., сладкая горчица — 1 ст. л., чеснок — 3 зубчика, соль и перец — по вкусу.

Куриное филе мелко нарезаю ножом. Помидор режу маленькими кубиками, укроп измельчаю, сыр натираю на крупной терке. Все отправляю в миску, добавляю кукурузу, яйца, сметану, горчицу, чеснок, муку, соль и перец. Хорошо перемешиваю — масса получается густой и ароматной.

Разогреваю сковороду с небольшим количеством масла, выкладываю котлетки ложкой и слегка прижимаю. Обжариваю под крышкой с двух сторон до румяной корочки. Внутри они остаются сочными и мягкими — именно за это рецепт быстро становится любимым.

Ранее мы делились рецептом блинов «Бархат». Секрет в двух ложках разного масла.

Проверено редакцией
Читайте также
Правило конверта для невероятно сочной курочки — рецепт без лишней возни
Общество
Правило конверта для невероятно сочной курочки — рецепт без лишней возни
Добавляю йогурт к куриной грудке — и в духовку: так филе остается нежным даже на второй день
Общество
Добавляю йогурт к куриной грудке — и в духовку: так филе остается нежным даже на второй день
Тру морковку и колбасный сыр: салат из 4 ингредиентов — все простое, но вкус отличный
Общество
Тру морковку и колбасный сыр: салат из 4 ингредиентов — все простое, но вкус отличный
Добавила полбанки кукурузы — от этих котлет отбоя нет: сочные, нежные, без муки и без жарки в масле
Общество
Добавила полбанки кукурузы — от этих котлет отбоя нет: сочные, нежные, без муки и без жарки в масле
Мешаю какао, масло и муку: готовлю брауни — такой вкусный, что пеку чаще шарлотки и «Зебры»
Общество
Мешаю какао, масло и муку: готовлю брауни — такой вкусный, что пеку чаще шарлотки и «Зебры»
курица
кукуруза
простой рецепт
котлеты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.