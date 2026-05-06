Беру курочку и банку кукурузы: котлетки выходят нежные и необычные — домашние просят готовить снова и снова

Обычные куриные котлеты давно надоели, поэтому теперь часто готовлю этот вариант. Добавляю кукурузу, немного сыра и помидор — вкус сразу становится интереснее, а сами котлетки получаются очень сочными и мягкими внутри.

Плюс не нужно ничего перекручивать через мясорубку: филе просто мелко рублю ножом, смешиваю все в одной миске и жарю на сковороде.

Ингредиенты: куриное филе — 600 г, кукуруза — 1/2 банки, помидор — 1 шт., сыр — 100 г, яйца — 2 шт., укроп — небольшой пучок, мука — 3 ст. л., сметана — 2 ст. л., сладкая горчица — 1 ст. л., чеснок — 3 зубчика, соль и перец — по вкусу.

Куриное филе мелко нарезаю ножом. Помидор режу маленькими кубиками, укроп измельчаю, сыр натираю на крупной терке. Все отправляю в миску, добавляю кукурузу, яйца, сметану, горчицу, чеснок, муку, соль и перец. Хорошо перемешиваю — масса получается густой и ароматной.

Разогреваю сковороду с небольшим количеством масла, выкладываю котлетки ложкой и слегка прижимаю. Обжариваю под крышкой с двух сторон до румяной корочки. Внутри они остаются сочными и мягкими — именно за это рецепт быстро становится любимым.

