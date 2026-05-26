26 мая 2026 в 11:35

Посадите сейчас — и успеете собрать урожай: овощи и зелень, которым еще совсем не поздно в грядку

Конец мая и начало июня многим кажется уже «опозданием» для огорода. На самом деле это один из самых удобных периодов для посева: земля уже хорошо прогрелась, ночи мягче, всходы появляются быстро, а многие культуры даже стартуют лучше, чем при ранней посадке в холодную почву.

Есть овощи и зелень, которые спокойно успевают пройти весь цикл и дать полноценный урожай до осеннего похолодания. А некоторые — например, свекла или дайкон — при позднем посеве получаются даже удачнее.

1. Огурцы. Если почва прогрелась хотя бы до +14 градусов, можно сеять прямо в грунт. Для конца мая лучше выбирать скороспелые гибриды — «Маша F1», «Герман F1», «кураж F1». Первые огурчики появляются уже через 40–45 дней. Если сверху накрыть грядку спанбондом — взойдут еще быстрее.

2. Кабачки. Одна из самых надежных культур для поздней посадки. Кабачки быстро стартуют в теплой земле и плодоносят до самого сентября. Особенно хорошо работают «искандер F1», «цукеша», «аэронавт». Уже через полтора месяца можно собирать первые молодые плоды.

3. Патиссоны. По агротехнике почти как кабачки, но выглядят гораздо эффектнее. Молодые патиссоны вкусные, нежные и очень урожайные. Если собирать их небольшими, куст будет постоянно закладывать новые завязи.

4. Кустовая фасоль. Часто ее недооценивают, а зря. Через 50–60 дней после посева уже можно снимать первые стручки. Плюс фасоль улучшает почву — после нее грядка становится более плодородной.

5. Свекла. Именно посев в конце мая часто дает самую красивую и сладкую свеклу. Она не стрелкуется из-за холодов, ровно наливается к августу и отлично хранится. Хорошо показывают себя «бордо 237», «Пабло F1», «египетская плоская».

6. Редис для летнего посева. Если выбрать устойчивые к стрелкованию сорта — урожай будет уже через 25–30 дней. Лучше сеять в легкой полутени и не пересушивать грядку.

7. Укроп, кинза, салаты. Конец мая для зелени — почти идеальное время. Через месяц уже можно срезать первую свежую зелень к столу. И главное — такие посевы можно повторять все лето каждые 2–3 недели.

8. Дайкон и репа. Многие специально сеют их позже, потому что весенние посадки часто уходят в стрелку. А посаженные в конце мая дают сочные ровные корнеплоды ближе к осени.

9. Сахарная кукуруза. В теплых регионах и средней полосе еще вполне успевает вызреть. Главное — брать ранние сорта. Молодые сладкие початки можно будет снимать уже в августе.

10. Мелкоплодная тыква. Крупные сорта действительно могут не успеть, а вот порционные — вполне. Особенно хорошо вызревают «улыбка», «веснушка», «конфетка». К осени можно собрать полноценные сладкие тыквы.

Ольга Шмырева
