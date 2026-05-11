Пасечник рассказал, какой пример жители Донбасса показали всему миру Пасечник: жители ЛДНР показали всему миру пример сплоченности и патриотизма

Жители ЛДНР показали всему миру пример сплоченности, мужества и патриотизма, заявил в соцсетях глава ЛНР Леонид Пасечник в своем поздравлении с 12-й годовщиной образования ДНР. По его словам, именно благодаря этим качествам регионы вошли в состав России.

Все наши общие победы стали возможны только благодаря сплоченности, невероятному мужеству и истинному патриотизму, которые жители Донбасса показали всему миру. Сегодня наши регионы — одна большая семья в составе сильного Отечества, — отметил он.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп может принудить украинского президента Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки по Донбассу. В частности, по словам аналитиков, глава государства после визита руководителя СНБО Рустема Умерова в США не осмелился перечить хозяину Белого дома и поддержал перемирие с Россией.

До этого член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что украинский президент Владимир Зеленский должен перестать угрожать России. По его мнению, главе государства следует согласиться на условия Москвы ради завершения конфликта: перестать стремиться в НАТО, отказаться от дальнейшего вооружения и уважать целостность территорий, где проживает русскоговорящее население.