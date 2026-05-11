11 мая 2026 в 15:29

На Украине частный вуз за деньги спасал фиктивных аспирантов от мобилизации

Руководство украинского частного вуза фиктивно зачислило 3 тыс. аспирантов, таким образом они получили отсрочку от мобилизации, передает пресс-служба генпрокурора страны. Инцидент произошел в подконтрольном украинским властям Запорожье. По данным ведомства, авторами схемы стали девять человек, включая ректора.

В сообщении сказано, что документы о поступлении создавались задним числом, «аспиранты» фактически не учились. Однако при этом они официально оплачивали обучение в размере 20 тыс. гривен (33 435 рублей или $450) за два семестра и отдельно платили за зачисление еще до 260 тыс. гривен (445 800 рублей или почти $6 тыс.). По данным ведомства, всего организаторы схемы заработали более 50 млн гривен (свыше 104 млн рублей или $1,4 млн).

Ранее сообщалось, что на кладбищах Украины почти не осталось мест для захоронения погибших солдат ВСУ. Как рассказал немецкий журналист Штеффен Шварцкопф, ситуация в стране достигла критической отметки. Армия бывшей советской республики ежедневно теряет большое количество бойцов, и масштаб потерь невозможно скрыть.

