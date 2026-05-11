Лукашенко потребовал не бросаться на все виды вооружения в конфликтах

В современных конфликтах не стоит бросаться на все виды вооружений, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам лидера, которые приводит близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул Первого», надо приобретать и создавать необходимое оружие.

Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. При этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал, — отметил он.

Ранее Лукашенко сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что «уже сказал кое-что за него» журналистам. Глава РФ в ответ улыбнулся, однако его слова на записи слышны не были. Также он поприветствовал Николая Лукашенко, который сопровождал отца на торжественных мероприятиях в Москве.

Также белорусский президент выразил мнение, что память о Великой Отечественной войне — это основа союзничества Москвы и Минска. Политик указал, что Союзное государство должно быть в авангарде процессов, связанных с преодолением нынешнего кризиса безопасности на планете.