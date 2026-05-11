День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 15:01

ВСУ пытаются отыскать на Украине НЛО

Советник главы Минобороны Украины Бескрестнов заявил, что ВСУ изучают НЛО

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины целенаправленно изучают неопознанные летающие объекты, для чего был разработан специальный документ за подписью главнокомандующего, заявил советник министра обороны Сергей Бескрестнов с позывным Флеш. По его словам, с началом боевых действий исследование НЛО в украинском пространстве стало скорее военной задачей.

С началом [конфликта] исследование НЛО в нашем пространстве стало больше военной задачей, чем гражданской. В ВСУ даже появился специальный объемный документ на эту тему, согласованный главкомом, — написал Флеш.

Советник также рассказал, что на Украине действует государственная структура, изучающая данную тему еще с советских времен. Именно она вышла на связь с ним после публикации в 2023 году видео, снятого аэроразведкой, на котором был запечатлен неопознанный объект.

Ранее бывший президент США Барак Обама заявил, что американские власти не смогли бы скрыть существование инопланетян, если бы встреча с ними произошла на самом деле. По его мнению, в Вашингтоне «ужасно хранят секреты».

Европа
Украина
ВСУ
НЛО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Покажут реального инопланетянина»: Лоза бросил вызов властям США
Частный вуз за деньги спасал фиктивных аспирантов от мобилизации на Украине
Названа дата интронизации нового патриарха Грузии
В Грузии избрали нового патриарха
«Все до мелочей»: командир взвода рассказал, как штурмовики готовятся к бою
Самым взрослым женихом из Москвы с начала года стал 93-летний мужчина
Лукашенко потребовал не бросаться на все виды вооружения в конфликтах
ВСУ пытаются отыскать на Украине НЛО
Радио «Судного дня» передало еще два слова
В новом правительстве Венгрии высказались о российской нефти
Москвичка отдала мошенникам золотые монеты на несколько миллионов рублей
Россия обсуждает безвизовый режим с еще тремя странами
Раскрыты новые детали побега экс-генпрокурора Польши в США
Пашинян заявил, что Армения пока не будет делать выбор между ЕАЭС и ЕС
В ГД рассказали о новом законопроекте про регулирование сервисов рассрочки
Пушков назвал последствия войны США и Ирана на истощение
Пасечник рассказал, какой пример жители Донбасса показали всему миру
Банкротство, крипта, Дубай, имущество: что известно о бизнесе сына Валерии
«Глупая балтийка»: в ЕС раскрыли, зачем Каллас сделали главой дипломатии
Красный Крест помог 125 жителям Курской области вернуться с Украины
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.