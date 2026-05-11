ВСУ пытаются отыскать на Украине НЛО

Вооруженные силы Украины целенаправленно изучают неопознанные летающие объекты, для чего был разработан специальный документ за подписью главнокомандующего, заявил советник министра обороны Сергей Бескрестнов с позывным Флеш. По его словам, с началом боевых действий исследование НЛО в украинском пространстве стало скорее военной задачей.

С началом [конфликта] исследование НЛО в нашем пространстве стало больше военной задачей, чем гражданской. В ВСУ даже появился специальный объемный документ на эту тему, согласованный главкомом, — написал Флеш.

Советник также рассказал, что на Украине действует государственная структура, изучающая данную тему еще с советских времен. Именно она вышла на связь с ним после публикации в 2023 году видео, снятого аэроразведкой, на котором был запечатлен неопознанный объект.

Ранее бывший президент США Барак Обама заявил, что американские власти не смогли бы скрыть существование инопланетян, если бы встреча с ними произошла на самом деле. По его мнению, в Вашингтоне «ужасно хранят секреты».