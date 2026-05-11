Фаршируем яйца вкусно: 3 варианта из разных стран, которые удивляют вкусом

Фаршированные яйца многие делают по одному и тому же рецепту — желток, майонез и зелень. Но в разных странах эту закуску готовят гораздо интереснее: добавляют рыбу, специи, йогурт, овощи и даже острые соусы. Получается простая, но очень эффектная закуска, которая исчезает со стола одной из первых.

Испанские яйца с тунцом и паприкой

Очень яркая и насыщенная закуска. Ингредиенты: яйца — 6 шт., тунец — 1 банка, майонез — 2 ст. л., копченая паприка, чеснок, зелень. Яйца отвариваю и разрезаю пополам. Желтки смешиваю с тунцом, майонезом, чесноком и щепоткой паприки. Начиняю половинки и сверху посыпаю еще немного копченой паприки. Получается нежная начинка с легким дымным вкусом.

Турецкие яйца с йогуртом и чесноком

Очень необычный и свежий вариант. Ингредиенты: яйца — 5-6 шт., густой йогурт — 150 г, чеснок — 1 зубчик, сливочное масло — 30 г, паприка, зелень. Желтки смешиваю с йогуртом, чесноком и зеленью. Наполняю белки. Сливочное масло быстро прогреваю с паприкой и поливаю сверху. Получается очень нежная сливочная закуска с ароматным маслом.

Французские яйца с сыром и горчицей

Вкус получается более ресторанным и пикантным. Ингредиенты: яйца — 6 шт., творожный сыр — 100 г, дижонская горчица — 1 ч. л., зеленый лук, перец. Желтки смешиваю с сыром и горчицей до кремовой массы. Добавляю зеленый лук и немного перца. Наполняю яйца при помощи ложки или кондитерского мешка. Сверху можно добавить немного красной рыбы или огурца.