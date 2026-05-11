День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 08:50

Фаршируем яйца вкусно: 3 варианта из разных стран, которые удивляют вкусом

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Фаршированные яйца многие делают по одному и тому же рецепту — желток, майонез и зелень. Но в разных странах эту закуску готовят гораздо интереснее: добавляют рыбу, специи, йогурт, овощи и даже острые соусы. Получается простая, но очень эффектная закуска, которая исчезает со стола одной из первых.

Испанские яйца с тунцом и паприкой

Очень яркая и насыщенная закуска. Ингредиенты: яйца — 6 шт., тунец — 1 банка, майонез — 2 ст. л., копченая паприка, чеснок, зелень. Яйца отвариваю и разрезаю пополам. Желтки смешиваю с тунцом, майонезом, чесноком и щепоткой паприки. Начиняю половинки и сверху посыпаю еще немного копченой паприки. Получается нежная начинка с легким дымным вкусом.

Турецкие яйца с йогуртом и чесноком

Очень необычный и свежий вариант. Ингредиенты: яйца — 5-6 шт., густой йогурт — 150 г, чеснок — 1 зубчик, сливочное масло — 30 г, паприка, зелень. Желтки смешиваю с йогуртом, чесноком и зеленью. Наполняю белки. Сливочное масло быстро прогреваю с паприкой и поливаю сверху. Получается очень нежная сливочная закуска с ароматным маслом.

Французские яйца с сыром и горчицей

Вкус получается более ресторанным и пикантным. Ингредиенты: яйца — 6 шт., творожный сыр — 100 г, дижонская горчица — 1 ч. л., зеленый лук, перец. Желтки смешиваю с сыром и горчицей до кремовой массы. Добавляю зеленый лук и немного перца. Наполняю яйца при помощи ложки или кондитерского мешка. Сверху можно добавить немного красной рыбы или огурца.

Проверено редакцией
Читайте также
Вместо скучных канапе — лосось с моцареллой за 5 минут: вот рецепт, которому научил меня известный шеф
Общество
Вместо скучных канапе — лосось с моцареллой за 5 минут: вот рецепт, которому научил меня известный шеф
Три начинки, один лист: эти зеленые рулетики — закуска-конструктор для худеющих, где каждый найдет свой вкус
Общество
Три начинки, один лист: эти зеленые рулетики — закуска-конструктор для худеющих, где каждый найдет свой вкус
Беру пекинскую капусту и яйца: салат за 5 минут получается просто шикарным. Вы должны попробовать эту заправку
Общество
Беру пекинскую капусту и яйца: салат за 5 минут получается просто шикарным. Вы должны попробовать эту заправку
Без муки, на яйцах и сыре: рулет с фаршем. Сочный, сырный и с обалденной корочкой
Общество
Без муки, на яйцах и сыре: рулет с фаршем. Сочный, сырный и с обалденной корочкой
Ем и не могу остановиться: сырные лепешки на кефире — готовятся быстрее пирожков
Общество
Ем и не могу остановиться: сырные лепешки на кефире — готовятся быстрее пирожков
закуски
яйца
простой рецепт
еда
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это был ад на земле»: переболевший хантавирусом рассказал о пережитом
Масштабный пожар охватил леса вокруг Майами
Минздрав США подтвердил новый случай заражения хантавирусом
Новороссийские десантники поздравили ВСУ с Днем Победы
Российские солдаты помогли семье, за которой охотились ВСУ
Турецкие компании уперлись в «невидимый барьер» ценой в $1,7 трлн
Каллас рассказала, как ЕС готовится к возможным переговорам с Россией
Два десятка подростков попытались захватить парк
Россиянам раскрыли условия повышения пенсий работающим гражданам
Крупный европейский чиновник прибыл с необъявленным визитом в Киев
На Западе раскрыли возможное содержание 21-го пакета санкций против России
«Зеленскому выгодно»: Сальдо рассказал об изменениях в Донбассе
Названо условие для восстановления отношений России и Японии
Семь стран Европы запретили въезд россиянам без одного документа
Стало известно, при какой скорости автомобиля можно сэкономить на бензине
Филипенко признался, что использовал Бузову как «тренажер»
«Знаете об этом?»: Нетаньяху о названных в его честь улицах в Иране
«Ответ на давление»: в МИД РФ обратились к россиянам за рубежом
«Публично унижают какие-то финны»: Филиппо об угрозах Мерца России
Авария застопорила движение на МКАД
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.