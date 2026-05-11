11 мая 2026 в 14:47

В новом правительстве Венгрии высказались о российской нефти

Будущий министр Капитань: Венгрия не будет отказываться от российской нефти

Новое правительство Венгрии не собирается отказываться от контрактов с Россией по поставкам нефти и газа, заявил кандидат на пост министра экономики и энергетики Иштван Капитань. При этом, по его словам, Будапешт будет диверсифицировать источники получения ресурсов, а также маршруты поставок, передает Reuters.

Мы не хотим ни от чего отказываться, но хотели бы, чтобы у нас были разные варианты. <…> Решение [предыдущего правительства Виктора Орбана] увеличить долю российской нефти в поставках с 65 до 90% в период с 2022 по 2025 год было неудачным. Это означает, что Венгрия выбрала не многостороннее и непрактичное решение, — отметил Капитань.

Ранее будущий министр сообщал, что новое правительство решило пересмотреть условия реализации проекта расширения АЭС «Пакш», который реализуется при содействии «Росатома». Он объяснил, что власти хотят изучить финансирование и расходы на строительство атомной станции.

До этого лидер партии «Тиса» и будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выступил с жесткими обвинениями в адрес кабинета Орбана, заявив о намеренном опустошении государственной казны и резком росте бюджетного дефицита. По его словам, дефицит государственного бюджета в 2026 году составит 6,8% от ВВП вместо изначально запланированных 3,9%.

