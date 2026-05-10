Запекаю свинину целиком: никаких стейков и отбивных. Только ароматные травы, чеснок и чили — получается сочнее, чем на гриле

Воскресное мясо — это традиция. Но не обязательно торчать у мангала. Корейка в духовке делается сама. Пока запекается, успеваешь и салат нарезать, и картошку запечь. Аромат стоит такой, что соседи заглядывают в окна.

Что понадобится

Свиная корейка — 1 кг, чеснок — 3 зубчика, тимьян — 3 веточки, розмарин — 2 веточки, оливковое масло — 3 ст. л., перец чили — 1 шт., соль — 1,5 ч. л., перец черный — 1 ч. л.

Как готовлю

Разогреваю духовку до 210°C. Чеснок пропускаю через пресс, листики тимьяна и розмарина мелко рублю. Смешиваю их с оливковым маслом и измельченным перцем чили.

Свиную корейку солю, перчу и тщательно натираю ароматным маслом. Выкладываю мясо на решетку, установленную на противень, жирной стороной вверх.

Запекаю 30 минут при 210°C, затем уменьшаю нагрев до 180°C и готовлю еще 40–50 минут. Готовую корейку перекладываю на блюдо и даю «отдохнуть» 10–15 минут. Нарезаю ломтиками и подаю с запеченными картофельными дольками и брокколи.

