День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 11:02

Свинина на гриле с овощами: вот медово-горчичный секрет сочности от шефа

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Свинина на гриле часто страдает от двух крайностей: либо пересушена, либо не прожарилась. Секрет идеального результата — правильный кусок мяса с прослойкой жира и грамотный маринад.

Что понадобится

Свиная корейка — 600 г, горчица — 2 ст. л., мед — 1 ст. л., перец сладкий — 2 шт., цукини — 1 шт., помидоры черри — 200 г, оливковое масло — 3 ст. л., бальзамический уксус — 1 ст. л., лимонный сок — 1 ст. л., петрушка — 1 пучок, соль — по вкусу, перец черный свежемолотый — по вкусу.

Как готовлю

Свиную корейку промакиваю бумажными полотенцами, нарезаю на порционные стейки, солю и перчу. Смешиваю горчицу с медом и тщательно обмазываю этой смесью мясо со всех сторон, оставляю мариноваться на 30 минут.

Пока мясо отдыхает, подготавливаю овощи: сладкий перец разрезаю вдоль на четвертинки, удаляю семена и перегородки; цукини нарезаю кружками толщиной 1 см; помидоры черри оставляю целыми. Разогреваю гриль до 220°С.

Первым делом запекаю перец и цукини — по 10 минут с каждой стороны до появления характерных подпалин. Затем отправляю на решетку помидоры черри на 2–3 минуты. Для заправки смешиваю оливковое масло, бальзамический уксус, лимонный сок, соль и перец. Мелко рублю петрушку.

Снимаю запеченные овощи с гриля, складываю их в глубокую миску, заправляю пряной смесью, добавляю зелень и аккуратно перемешиваю, оставляя в тепле.

С промариновавшихся стейков снимаю излишки маринада и обжариваю их на гриле при 220°С по 5 минут с каждой стороны. Подаю свинину горячей, выложив рядом овощи гриль.

Проверено редакцией
Читайте также
Почему не работает Telegram сегодня, 11 мая: замедление, когда заблокируют
Общество
Почему не работает Telegram сегодня, 11 мая: замедление, когда заблокируют
«Радио Судного дня» передало послание после слов Трампа о планах на Кубу
Общество
«Радио Судного дня» передало послание после слов Трампа о планах на Кубу
Фаршируем яйца вкусно: 3 варианта из разных стран, которые удивляют вкусом
Общество
Фаршируем яйца вкусно: 3 варианта из разных стран, которые удивляют вкусом
Запекаю свинину целиком: никаких стейков и отбивных. Только ароматные травы, чеснок и чили — получается сочнее, чем на гриле
Общество
Запекаю свинину целиком: никаких стейков и отбивных. Только ароматные травы, чеснок и чили — получается сочнее, чем на гриле
Сажаю курицу на банку с пивом: получаются нежнейшее мясо и румяная корочка без лишних хлопот
Общество
Сажаю курицу на банку с пивом: получаются нежнейшее мясо и румяная корочка без лишних хлопот
Общество
рецепты
еда
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Билеты на «Гамлет» за 200 тыс.: истерия вокруг спектакля с Юрой Борисовым
Цех «Северстали» охвачен пламенем
Политолог ответил, может ли Штайнмайер стать переговорщиком по Украине
Второй за сутки американский истребитель F-35 подал сигнал о ЧП
Назван единственный способ отстранить Зеленского от власти
Американцы с зараженного лайнера высадились в США
Над Курской областью за сутки сбили 20 украинских дронов
Ушел жизни ветеран ВОВ и почетный сотрудник мэрии Владивостока
Лондон расширил антироссийские санкции второй раз за месяц
Губин стал жертвой одержимой фанатки-шантажистки
У россиянина диагностировали минно-взрывную травму после атаки БПЛА на авто
Зрителей Евровидения предупредили о возможных терактах
В Норвегии нашли связь между демографической катастрофой на Украине и НАТО
Сына Валерии могут признать банкротом
Синоптик предупредил москвичей о ливнях и грозах
«Пора начинать»: Стубб согласился на переговоры с Россией после слов Путина
«СМИ молчат»: Дмитриев о миллиардных теневых сделках Австрии с Украиной
Орбан раскрыла отношение ко вступлению Украины в Евросоюз
Нарушения перемирия 11 мая: что сказали в Минобороны, удары ВСУ по России
Сотрудников Disney задержали по делу о детском порно
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.