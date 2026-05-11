Свинина на гриле с овощами: вот медово-горчичный секрет сочности от шефа

Свинина на гриле с овощами: вот медово-горчичный секрет сочности от шефа

Свинина на гриле часто страдает от двух крайностей: либо пересушена, либо не прожарилась. Секрет идеального результата — правильный кусок мяса с прослойкой жира и грамотный маринад.

Что понадобится

Свиная корейка — 600 г, горчица — 2 ст. л., мед — 1 ст. л., перец сладкий — 2 шт., цукини — 1 шт., помидоры черри — 200 г, оливковое масло — 3 ст. л., бальзамический уксус — 1 ст. л., лимонный сок — 1 ст. л., петрушка — 1 пучок, соль — по вкусу, перец черный свежемолотый — по вкусу.

Как готовлю

Свиную корейку промакиваю бумажными полотенцами, нарезаю на порционные стейки, солю и перчу. Смешиваю горчицу с медом и тщательно обмазываю этой смесью мясо со всех сторон, оставляю мариноваться на 30 минут.

Пока мясо отдыхает, подготавливаю овощи: сладкий перец разрезаю вдоль на четвертинки, удаляю семена и перегородки; цукини нарезаю кружками толщиной 1 см; помидоры черри оставляю целыми. Разогреваю гриль до 220°С.

Первым делом запекаю перец и цукини — по 10 минут с каждой стороны до появления характерных подпалин. Затем отправляю на решетку помидоры черри на 2–3 минуты. Для заправки смешиваю оливковое масло, бальзамический уксус, лимонный сок, соль и перец. Мелко рублю петрушку.

Снимаю запеченные овощи с гриля, складываю их в глубокую миску, заправляю пряной смесью, добавляю зелень и аккуратно перемешиваю, оставляя в тепле.

С промариновавшихся стейков снимаю излишки маринада и обжариваю их на гриле при 220°С по 5 минут с каждой стороны. Подаю свинину горячей, выложив рядом овощи гриль.