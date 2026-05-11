Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 11 мая 2026 года, где российские войска обратили ВСУ в бегство, что известно о переброске наемников?

Наступление ВС России на Харьков 11 мая, бегство ВСУ

В течение суток группировка войск «Север» соблюдала режим прекращения огня; украинская сторона неоднократно нарушала перемирие, нанося неизбирательные удары БПЛА и артиллерией, утверждает Telegram-канал «Северный ветер».

Воспользовавшись режимом тишины, ВСУ перебросили в Харьковскую область несколько элитных подразделений, в том числе укомплектованные иностранными наемниками, отметил источник.

В районе Казачьей Лопани, по сообщению канала, отмечено патрулирование двумя автомобильными колоннами с опознавательными знаками ООН и Красного Креста. Авторы предположили, что украинская сторона так доставляла матсредства и рассчитывала спровоцировать ВС РФ на атаку.

Источник напомнил, что ВСУ с 2014 года используют автомобили с опознавательными знаками международных и гуманитарных организаций для переброски личного состава и доставки материальных средств.

«На Липцевском направлении враг также после предварительной огневой подготовки предпринял попытку контратаки на позиции наших войск. „Северяне“ нанесли комплексное огневое поражение, вынудив украинских бойцов бежать в обратном направлении», — говорится в сообщении.

На Волчанском направлении ВСУ оборудуют укрепления вдоль автодороги, соединяющей Старый Салтов и Великий Бурлук; в районе Шестеровки несколько бойцов из 159-й мехбригады попытались самовольно покинуть позиции, в результате двоих убили заградотряды, трое укрылись в лесу, остальные вернулись на опорный пункт, утверждает канал.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

«На Великобурлукском направлении в лесных массивах западнее села Колодезного вскрыто хаотичное перемещение группы украинских дезертиров, которые дважды вступили в бой со своими бывшими побратимами на разных наблюдательных пунктах ВСУ», — следует из публикации.

Сутками ранее в окрестности Слатино, Черкасских Тишек и Великого Бурлука прибыло несколько бригад медпомощи якобы для эвакуации раненых в госпитали Харькова, отметил «Северный ветер».

«Однако автомобили совершили лишь по одному рейсу, а вместо медиков в них были действующие украинские военнослужащие, доставившие припасы своим подразделениям. Операция противника сопровождалась радиоигрой», — добавил канал.

В Ветеринарном российские бойцы сорвали провокацию с украинским флагом, который ВСУ сбросили с коптера на крышу здания, рассчитывая на моментальную реакцию, которая вскрыла бы позиции ВС РФ. Однако флаг уничтожили одним ударом дрона, утверждает источник.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

