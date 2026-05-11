Стало известно, почему Украина хочет восстановить отношения с Грузией Бочоришвили: Киев хочет восстановить отношения с Грузией из-за ее связующей роли

Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе на саммите в Ереване, так как Тбилиси играет роль соединяющего звена между странами, заявил глава МИД страны Мака Бочоришвили. По его словам, которые приводит телекомпания «Имеди», в этом плане связь с грузинским государством необходима не только Киеву.

Сегодня связи с Грузией и через Грузию нужны многим странам, и это же нужно Украине. Поэтому легко объяснимо, зачем им нужна нормализация отношений с Грузией, — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин в своем поздравлении по случаю Дня Победы призвал народы Грузии и Молдавии передать будущим поколениям добрые традиции дружбы и взаимопомощи. В пятницу, 8 мая, российский лидер направил поздравительные обращения лидерам и гражданам иностранных государств в связи с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

Также сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп может принудить Зеленского пойти на территориальные уступки по Донбассу. В частности, по словам аналитиков, глава государства после визита руководителя СНБО Рустема Умерова не осмелился перечить хозяину Белого дома и поддержал перемирие с Россией.