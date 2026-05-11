Польша оспаривает торговое соглашение с МЕРКОСУР в суде Евросоюза

Польша официально подала жалобу в Суд Европейского союза на соглашение о свободной торговле между ЕС и странами МЕРКОСУР, сообщает радиостанция Polskie Radio. В частности, Варшава требует немедленно приостановить действие договора до того момента, пока суд не вынесет окончательное решение по делу.

Польская сторона утверждает, что реализация данного документа прошла с серьезными процедурными нарушениями. Основным аргументом властей является защита аграрного сектора, так как, по их мнению, соглашение напрямую «затрагивает интересы европейских фермеров».

Ранее польские фермеры вышли на акцию протеста возле пункта пропуска «Долгобычев — Угринов» на границе с Украиной. Причины протеста связаны с недовольством импортом украинской сельхозпродукции и соглашением ЕС с южноамериканским блоком МЕРКОСУР. Это не первая подобная акция польских фермеров, которые считают, что ввоз аграрной продукции с Украины вредит их бизнесу.