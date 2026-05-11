Раскрыто, сколько Киев хочет платить пехотинцам ВСУ при пустой казне

Власти Украины обсуждают реформу системы мобилизации, которая предусматривает введение контрактов с фиксированными сроками службы, пишет «Украинская правда». Также обсуждается повышение стимулирующих выплат военнослужащим. По информации источника издания, пехотинцы, регулярно участвующие в боевых задачах, смогут получать от 250 до 400 тыс. гривен в месяц (425–680 тыс. рублей).

По данным издания, планируется три вида контрактов: на 10 месяцев — для действующих военных на боевых должностях, на 14 месяцев — для новобранцев в боевых подразделениях и на два года — для остальных специальностей. При этом ранее отслуженный срок учитывать не собираются. Как отмечают авторы, реформа поставит в одинаковые условия тех, кто находится в зоне боевых действий уже несколько лет, и недавно мобилизованных.

Кроме того, территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) хотят преобразовать в «офисы „Резерв+“». Источники утверждают, что силовые ведомства пока не договорились, кто будет отвечать за принудительную часть мобилизации и доставку военнообязанных в военкоматы. При этом средства на реформы в бюджете пока не предусмотрены, подытожили авторы.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за обещания частичной демобилизации. По мнению парламентария, глава государства вводит военнослужащих в заблуждение, не называя конкретных условий. Дубинский уверен, что власть намерена демобилизовать лишь небольшую часть бойцов, тогда как рядовых солдат оставят на передовой.