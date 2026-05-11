Сенатор Келли разболтал секреты Пентагона в прямом эфире

Хегсет обвинил сенатора Келли в обсуждении секретного брифинга Пентагона на ТВ

Марк Келли Фото: Annabelle Gordon/Consolidated News Photos/Global Look Press
Глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети X обвинил сенатора Марка Келли в публичном обсуждении деталей секретного брифинга Минобороны США. Поводом для скандала стало выступление Келли в программе Face the Nation, где он затронул тему влияния военной операции против Ирана на американские запасы вооружений, включая современные ракетные системы. Сенатор признал, что его обеспокоили масштабы сокращения резервов оружия США.

Пентагон проинформировал нас о конкретных боеприпасах, и цифры, я думаю, справедливо будет сказать, шокируют, — сообщил Келли.

По словам сенатора, на восстановление запасов этих вооружений могут уйти годы. Он также выразил мнение, что такая ситуация способна негативно сказаться на боеготовности США в случае возможного противостояния с Китаем.

Капитан Марк Келли снова отличился. Теперь он болтает по телевизору о секретном брифинге в Пентагоне, данные о котором он получил. Нарушил ли он свою присягу снова? Юристы это проверят, — ответил Хегсет.

Ранее сообщалось, что власти ФРГ надеются убедить Белый продать им ракеты Tomahawk вместе с наземными пусковыми установками Typhon. Источники рассказали, что немецкий министр обороны планирует поездку в Вашингтон для возобновления переговоров о приобретении систем дальнего действия, предложение о покупке которых было выдвинуто в июле 2025 года и на которое американцы так и не ответили.

