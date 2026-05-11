Второй за сутки американский истребитель F-35 подал сигнал о ЧП

За сутки второй американский истребитель F-35 подал сигнал о чрезвычайной ситуации, сообщает РИА Новости. Самолет совершил аварийную посадку на Ближнем Востоке, использовав код 7700.

Как заявили представители иранского консульства в Индии в социальных сетях, борт изменил курс в направлении Объединенных Арабских Эмиратов и приземлился на авиабазе Аль-Дафра.

Ранее стало известно, что другой F-35 над Оманским заливом также передал код о нештатной ситуации. Подобный сигнал может свидетельствовать как о технической неисправности воздушного судна, так и о его боевом повреждении.

До этого пассажирский самолет авиакомпании S7, который выполнял рейс из Новосибирска в Баку, был экстренно развернут в воздушном пространстве Казахстана и совершил посадку в Омске. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

Кроме того, пассажирский вертолет Ми-8Т с вахтовиками совершил жесткую посадку в Усинске в Коми. На место направили группу пожарно-спасательного гарнизона. По предварительной информации, на борту находились 24 человека — 21 пассажир и три члена экипажа. За медицинской помощью обратились 10 человек.